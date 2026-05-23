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印尼推进“海上万里长城”超级工程

印度尼西亚正加快推进沿爪哇岛北海岸建设大型海堤的超级工程，以应对日益严重的地面沉降和海平面上升问题。

穆阿拉巴鲁海堤（雅加达）发生渗漏。图自en.tempo.co
穆阿拉巴鲁海堤（雅加达）发生渗漏。图自en.tempo.co

越通社河内——印度尼西亚正加快推进沿爪哇岛北海岸建设大型海堤的超级工程，以应对日益严重的地面沉降和海平面上升问题。

据越通社驻雅加达记者报道，该项目全长575公里，分为15个路段分段实施，被视为普拉博沃·苏比延多总统执政期间最重要的战略优先项目之一。

印尼基础设施与区域发展统筹部长阿古斯·哈里穆尔蒂·尤多约诺表示，政府将在2026年继续密切监督项目进展，并期望自2027年起进一步加快实施进程。他指出，雅加达正加强各地方之间的协调，并制定更为详细的实施路线图，以推动项目进度。

这一超级海堤不仅旨在保护爪哇北部人口和工业高度集中的潘图拉沿海地区，还被寄望于保障数百万沿海居民的生计、支持粮食安全并减轻气候变化影响。除防洪和防止海岸侵蚀外，该项目还被设计用于支持海洋生态系统保护及本国渔业发展。目前，项目规划及开工准备工作正与相关省市政府协调推进。

长期以来，印尼多个沿海城市一直面临严重地面沉降问题，尤其是雅加达。由于过度开采地下水和城市化压力，雅加达部分地区的下沉速度已位居全球最快行列。（完）

越通社
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