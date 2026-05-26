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泰媒聚焦苏林访问乌隆他尼的历史意义

5月25日，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发了题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章，聚焦越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问。

泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章。图自越通社
泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章。图自越通社

越通社河内——据越通社驻曼谷记者报道，5月25日，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发了题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章，聚焦越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问。文章强调，乌隆他尼府之行具有特殊历史意义，该地至今仍保留着近一个世纪前胡志明主席在泰国开展革命活动的诸多印迹。

据越通社驻曼谷记者报道，在5月27日至29日对泰国进行访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林预计将参观位于乌隆他尼府孟（Muang）县清平（Chiang Phin）乡的胡志明主席遗迹区，并与泰国东北地区的越裔泰国人代表会面。

文章表示，胡志明主席于1928年抵达泰国，当时越南仍处于法国殖民统治之下。在乌隆他尼期间，胡主席与当地越侨关系密切，积极组织政治活动，争取当地民众对越南独立斗争的支持。历史资料显示，胡主席曾在当地从事农业劳动、培训越侨，并积极参与多项社区活动，随后继续前往沙功那空、那空拍侬等府，之后返回越南。

《鲜新闻》报道，在越裔泰国人社群的守护与支持下，乌隆他尼胡志明主席遗迹区如今已发展成为一处历史教育中心和博物馆。园区通过传统木屋、简朴的生活用具，以及菜园、谷仓和牲畜棚等场景，再现了胡主席朴素的生活环境；同时还保存了大量反映越南侨胞在泰国迁徙历程的图片和历史资料。

文章认为，自2006年开放以来，胡志明主席遗迹区已成为吸引游客的目的地，也是越泰友好关系的生动象征。

《鲜新闻》报道，越共中央总书记、国家主席苏林此次访问是在越泰迎来2026年建交50周年的背景下进行的，有助于推动两国全面战略伙伴关系持续向纵深发展。（完）

越通社
#泰媒 #苏林 #乌隆他尼 #历史意义 泰国 越南
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