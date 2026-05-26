越南与菲律宾合作保障粮食安全

越通社河内——2026年是越南与菲律宾合作满50周年。两国地理相近，同为东盟成员国。进入越菲关系新发展阶段，两国决心挖掘合作潜力，其中包括大米贸易合作——双边关系中的一个亮点，尤其是在全球粮食安全形势面临诸多变动的背景下。



自1976年建交以来，越南与菲律宾在多个领域建立了良好且务实的关系。在两国历代领导人的关心和指导下，越菲关系取得了许多积极成果。双边贸易额，特别是农业领域，保持稳定增长。两国正努力将双边贸易额早日提升至100亿美元。



农业与粮食安全合作，尤其是大米贸易，是双边合作画卷中的突出亮点，也是两国紧密有效携手应对共同挑战的生动体现。



据越南工商联合会（VCCI）的统计数据，2026年前两个月，越南对菲律宾的大米出口量已达71.1万吨，较2025年同期增长30%。不久前，菲律宾农业部与越南签署了一项协议，将额外进口150万吨大米，期限延长至2027年。



在当前背景下，越南与菲律宾在农业领域的合作意义更加重要。因此，加强同越南的合作是菲律宾在因化肥成本高涨和极强厄尔尼诺现象预计将影响国内稻米产量的情况下，保障粮食供应的主动举措。



为继续挖掘大米贸易合作潜力，两国近期不断巩固相关政府部门间的伙伴关系，协调有效落实已签署的农业合作和大米贸易合作谅解备忘录。在近日于菲律宾举行的第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯二世在双边接触中，一致同意推动两国战略伙伴关系中的若干支柱合作重点，其中包括加强合作保障粮食安全。



50年来蓬勃发展的战略伙伴关系以及丰富的合作经验，正是进一步深化越菲关系的坚实基础。（完）

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