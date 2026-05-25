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旅泰越侨对越泰全面战略伙伴关系的新动力充满期待

应泰国总理佩通坦·西那瓦及夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同越南高级代表团将于5月27日至29日对泰国进行正式访问。

越南驻泰国大使馆5月24日举行两国文化艺术交流活动，庆祝越南与泰国建交50周年。图自越通社
越南驻泰国大使馆5月24日举行两国文化艺术交流活动，庆祝越南与泰国建交50周年。图自越通社

越通社河内——应泰国总理佩通坦·西那瓦及夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同越南高级代表团将于5月27日至29日对泰国进行正式访问。对于旅泰越南人而言，此访不仅体现了越南高度重视与泰国乃至对东南亚地区的关系，也是对侨胞心系祖国家园的巨大鼓舞和激励。侨胞们对越泰全面战略伙伴关系未来的新动力充满期待。

旅泰越侨的烙印

目前在泰国越南人约10万人。 多年来，在泰国各地的越南人协会与当地政府及越南有关部门密切配合，组织关于在泰国胡志明主席遗迹区修缮保护活动，向泰国人民和国际朋友介绍胡志明主席的生平和事业。这不仅是教育侨胞年轻一代传统的“红色地址”，也成为两国友谊的生动象征。

此外，旅泰越南人社群还积极组织文化交流、越南语教学、慈善公益活动和商业对接等活动，有助于增进相互了解，夯实两国民意基础。

全泰国越南人协会主席胡文林表示，近年来，旅泰越南人社群一直团结互助、勤劳工作，遵守当地法律，在泰国社会中的地位日益巩固。
“特别是，旅泰越南人社群一直是培育两国人民友谊的重要桥梁。通过文化交流、越南语维护、民族文化推广以及经济、教育、旅游合作促进等活动，同胞们为增进两国人民之间的了解、信任和紧密联系做出了贡献，”胡文林强调。

推动越泰合作迈向纵深

在越南高层出访国外期间，与越南人社群的会面都体现了党和国家对侨胞的深切关怀。

预计此访期间，苏林总书记、国家主席将会见旅泰越南人社群，倾听同胞们的心声和愿望，并分享国家在新阶段的发展方向。“对于旅泰越南人社群而言，这是巨大的荣幸和骄傲，同时也是鼓舞侨胞们继续维护民族文化特色、发扬团结、心系祖国传统并为越泰友好关系作出更多贡献的动力，”胡文林说道。

胡文林补充说，迄今，越泰关系在各个领域都发展良好，这符合两国于2025年5月正式建立的全面战略伙伴关系框架。2026年标志着越泰关系的特殊里程碑，两国将庆祝建交50周年。

在此背景下，胡文林相信，此访将开辟新机遇，创造新动力，将双方合作关系提升到更高水平，符合两国人民的共同利益，致力于地区和世界的和平、合作与发展。

在越泰关系在各领域积极发展的背景下，旅泰越南人社群希望两国合作关系持续向纵深发展，特别是在经贸与投资领域，为两国企业对接、扩大市场、更深参与区域供应链创造便利条件。

与此同时，同胞们也希望两国继续加强教育、培训、青年交流和文化保护等方面的合作。扩大越南语教学、组织文化艺术交流活动将有助于侨胞年轻一代更深刻地了解民族根源，同时增进两国人民的团结和相互了解。

另外，旅泰越南人社群希望两国领导人继续关注解决与法律、国籍相关的问题，加强在泰国胡志明主席遗迹的价值弘扬和保护工作，同时为两国民间交流、地方对接、旅游和航空合作创造更便利条件。

“我们相信，在良好传统友谊基础和两国高层的关心下，越泰关系将在未来继续强劲、务实和有效发展，为两国人民以及旅泰越南人社群带来切实利益，”胡文林强调。（完）

越通社
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