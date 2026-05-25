☕️越通社新闻下午茶（2026.5.25）

越共中央总书记、国家主席苏林主持召开科学技术发展、创新增长与数字化转型指导委员会常委会关于基础科学研究工作会议。图自越通社



越通社河内——·5月25日上午，越共中央总书记、国家主席苏林主持召开了科学技术发展、创新增长与数字化转型指导委员会常委会关于基础科学研究工作会议。全文

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·5月25日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会科技与环境委员会常委会的工作会议，讨论该委员会2026年乃至2026-2031年任期的重点任务。全文

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·值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对新加坡进行国事访问、出席香格里拉对话并发表演讲之际，越南驻新加坡大使陈福英就此次访问的意义以及将越新关系提升至新高度的前景，接受了越通社驻新加坡记者的专访。全文

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·5月25日，越柬友好协会与柬越友好协会在胡志明市头顿坊联合举行了第四次联席会议（2022-2027年阶段）。会议重点评估了两会2025年协调活动成果、2026年协调活动方向，促进边境省份民间友好活动经验交流等，从而为进一步巩固新形势下越柬两国人民之间的友谊作出贡献。全文

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·越南农业与环境部近日向中华人民共和国海关总署（GACC）致发公函。据农业与环境部介绍，近年来，农产品溯源、数字化转型和供应链透明化工作受到了越南党、国家和政府领导的高度重视与大力指导，并进行了同步且果断的部署，旨在提高国家管理效能，确保越南国内消费及出口农产品的质量与食品安全。全文

越南电力集团多措并举保障高温期间稳定供电。图自越通社

·面对2026年炎热季节的演变，越南电力集团（EVN）已要求各电力总公司同步部署多项措施，以确保安全、稳定供电；同时加强客户服务，宣传和指导节约、高效用电。全文

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·胡志明市正推动生物工业发展，将其作为绿色增长和创新的新动力。全球生物经济规模预计在未来阶段每年贡献超过2.7万亿美元。根据越共中央政治局关于在新形势下发展和应用生物技术服务国家可持续发展的第36-NQ/TW号决议，越南设定了将生物技术发展成为重要的经济、技术产业并在若干领域跻身亚洲领先群体的目标。

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·据北宁省工贸厅的报告显示，截至目前，全省已销完约4010吨早熟荔枝；其中，国内消费达2921多吨，出口近1089吨。平均售价在45000至55000越盾/公斤之间浮动，高于其他许多水果的售价，有助于提高荔枝果农的收入。

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·据预测，到2030年，绿色经济有望为越南国内生产总值（GDP）贡献超过10%，并创造数十万个新就业岗位。这是由胡志明市创新创业中心（SIHUB）与建筑材料展厅（Gallery Architecture & Materials）于5月25日联合举行的“2026年智慧景观与健康生活博览会”（Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026）新闻发布会上提供的信息。全文

·5月25日，林同省人民委员会已向越南卫生部提交报告，提议投资新建和改造该省边境各乡、坊的19个卫生院系统，总经费近2100亿越盾。根据报告，林同省提议在美奈、富水、进成、得格威（Đắk Wil）、广直、新城、顺幸、绥德、永好等乡、坊新建9个卫生院，总经费近1100亿越盾；同时投资升级、改造、修缮潘切、潘里阁（Phan Rí Cửa）、和胜、莲香、顺安、山美、福会等7个卫生院，经费超过330亿越盾。同时，该地方建议投资近670亿越盾为边境卫生院采购医疗设备。



"初夏莲 IX"佛教美术展开展。图自越通社

·在佛历2570年佛诞节的喜悦氛围中，"初夏莲 IX"佛教美术展于5月24日（丙午年四月初八）傍晚在河内开幕。该展览由越南佛教教会中央文化部主办，由墨香佛教画家小组与河内UNESCO美术中心画家联合创作。全文

·广宁省制定了以“安子——宗教遗产之旅”为主题的2026年宣传推广计划，力争吸引约230万人次游客到访安子坊，其中参观世界遗产安子的游客约150万人次。

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·越南高平省边境各乡11所一贯制寄宿制学校建设方案正进入冲刺阶段，多项重要项目正加紧推进。目前，所有工程均已完成设计方案，施工量已达到12%至45%。

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·在初夏的日子里，在顺化市从山区边境到沿海地区，边防部队干部战士帮助民众收割庄稼、修缮房屋的身影继续书写军民鱼水情深的动人篇章。

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·早熟荔枝销售价格稳定在高位，且在传统渠道和电子商务渠道上均呈现出积极的消费势头，让北宁省的荔枝果农们欣喜地迎来正式采收季。据北宁省工贸厅的报告显示，截至目前，全省已销完约4010吨早熟荔枝；其中，国内消费达2921多吨，出口近1089吨。平均售价在45000至55000越盾/公斤之间浮动，高于其他许多水果的售价，有助于提高荔枝果农的收入。

越南旅游推介特色美食与民族文化

·游客越来越关注能够带来美食与民族文化深层体验价值的新颖目的地。据统计，2026年暑期假期，游客更倾向于寻找既融合了自然探索要素，又兼具地方特色体验的地标去处。



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·在庆祝越南与泰国建交50周年系列活动框架下，越南驻泰国大使馆于5月24日举办越泰画家美术交流活动，旨在增进两国友谊，推动双边文化外交。





·据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚承诺加强区域经济合作，确保亚太地区继续成为开放、具有韧性且可持续的贸易与投资增长目的地。马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼在5月22日至23日于中国举行的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议上作出上述表示。

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·据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚通讯部24日表示，在获要求删除的逾27.1万条内容中，有91%涉及网络诈骗和网络赌博，其中脸书是记录到相关违规内容比例最高的平台。( 完)

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