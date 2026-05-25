越南国会主席陈青敏：革新民愿工作，凝聚党心民心

越通社河内 ——越南国会主席陈青敏5月25日主持召开与民愿和监督委员会常委会的工作会议，重点讨论2026年及2026-2031年任期的主要工作任务。陈青敏在会上要求大力革新民愿工作，注重实效，强化责任。



陈青敏高度评价民愿与监督委员会近期展现出的责任与担当，同时也指出了当前存在的一些瓶颈。具体而言，委员会的定位尚未真正转向战略咨询，民愿数据未被充分利用，后监督机制需要更加严格，数字化转型尚未取得突破等。



陈青敏强调，民愿与监督委员会必须成为战略咨询机构，要及早发现问题、预警政策、协调监督活动并做好责任追究工作。



陈青敏表示，国会将大力推动革新，提高运作效率。在这一进程中，民愿和监督工作也要不断改革，以凝聚党心民心。

会议现场。图自越通社

关于今后的重点任务，陈青敏建议明确委员会在第十六届国会任期内的新角色。民愿与监督必须紧密结合。民愿提供实践数据，反映人民的建议、政策的不足以及法律执行中的局限。监督则必须彻底处理民愿中突出的问题，明确责任，使之产生具体转变。委员会的活动必须从行政工作方式转向分析、预测和政策建议思维。



关于选民接待工作，陈青敏要求按务实方向进行革新，避免形式主义。要创造条件让选民说出自己的心声与愿望，积极反映经济社会、治安秩序情况以及基层产生的问题。



陈青敏强调，数字化转型必须成为民愿与监督工作的突破口。数字化转型不是配备孤立的软件，而是从根本上革新工作方式，需要形成服务公民、处理信访、监督选民建议落实情况以及开展监督活动的综合平台。数据系统必须可用、可连接、可分析、可预警、可追溯责任，并能服务于指导调控工作。（完）