越南外交部副部长黎氏秋姮会见美国有线电视新闻网执行副总裁菲尔·尼尔森

越通社河内——5月25日，越南外交部副部长黎氏秋姮在河内会见了美国有线电视新闻网（CNN）执行副总裁菲尔·尼尔森（Phil Nelson），双方就媒体合作、推广越南形象以及2027年APEC会议宣传工作等事宜交换了意见。



会见中，黎氏秋姮高度评价CNN过去一段时间通过向全球观众介绍越南国家、人民和文化的节目和报道所展现的善意及贡献，特别是与越南各部委和地方合作，向国际推广越南旅游业、国家及各地方的形象。



黎氏秋姮强调，革新40年来，越南正进入快速、可持续发展和深度融入国际一体化的新发展阶段。在此背景下，主办2027年APEC会议不仅是巨大的荣幸，也是通过多媒体平台和新技术向国际推广国家形象、介绍越南发展成就、文化特色、旅游潜力以及发展方向的重要机会。



菲尔·尼尔森感谢越南各部委和地方过去为CNN所提供的支持与合作，同时希望，继续讲述关于“新越南”的故事——一个在经济、创新、技术方面强劲发展并拥有丰富特色文化的国家。



菲尔·尼尔森表示，CNN正在大力推动多平台媒体生态系统的发展，从传统电视扩展到TikTok、Facebook、YouTube和Instagram等数字平台和社交网络，以更有效地接触年轻观众群体。他希望，扩大与越南各机构、地方在媒体、旅游推广、文化、创新和经济增长等领域的合作。



双方一致同意保持交流和密切配合，研究适当的合作形式，为向国际友人有效推广越南形象和2027年APEC会议作出贡献。（完）

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