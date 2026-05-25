时政

越南外交部副部长黎氏秋姮会见美国有线电视新闻网执行副总裁菲尔·尼尔森

5月25日，越南外交部副部长黎氏秋姮在河内会见了美国有线电视新闻网（CNN）执行副总裁菲尔·尼尔森，双方就媒体合作、推广越南形象以及2027年APEC会议宣传工作等事宜交换了意见。

越南外交部副部长黎氏秋姮会见美国有线电视新闻网执行副总裁菲尔·尼尔森。图自外交部
越南外交部副部长黎氏秋姮会见美国有线电视新闻网执行副总裁菲尔·尼尔森。图自外交部

越通社河内——5月25日，越南外交部副部长黎氏秋姮在河内会见了美国有线电视新闻网（CNN）执行副总裁菲尔·尼尔森（Phil Nelson），双方就媒体合作、推广越南形象以及2027年APEC会议宣传工作等事宜交换了意见。

会见中，黎氏秋姮高度评价CNN过去一段时间通过向全球观众介绍越南国家、人民和文化的节目和报道所展现的善意及贡献，特别是与越南各部委和地方合作，向国际推广越南旅游业、国家及各地方的形象。

黎氏秋姮强调，革新40年来，越南正进入快速、可持续发展和深度融入国际一体化的新发展阶段。在此背景下，主办2027年APEC会议不仅是巨大的荣幸，也是通过多媒体平台和新技术向国际推广国家形象、介绍越南发展成就、文化特色、旅游潜力以及发展方向的重要机会。

菲尔·尼尔森感谢越南各部委和地方过去为CNN所提供的支持与合作，同时希望，继续讲述关于“新越南”的故事——一个在经济、创新、技术方面强劲发展并拥有丰富特色文化的国家。

菲尔·尼尔森表示，CNN正在大力推动多平台媒体生态系统的发展，从传统电视扩展到TikTok、Facebook、YouTube和Instagram等数字平台和社交网络，以更有效地接触年轻观众群体。他希望，扩大与越南各机构、地方在媒体、旅游推广、文化、创新和经济增长等领域的合作。

双方一致同意保持交流和密切配合，研究适当的合作形式，为向国际友人有效推广越南形象和2027年APEC会议作出贡献。（完）

古芝地道被列入世界上最令人惊奇的隧道名单

古芝地道被列入世界上最令人惊奇的隧道名单

美国有线电视新闻网(CNN)刚将古芝地道列入世界上最令人惊奇的隧道名单。这个地方被誉为越南“独一无二的地下城”。这是一个具有重要历史意义的地方，这里有著名的黄锦厨房，见证了越南民族的伟大历史。
越通社
#越南外交部副部长黎氏秋姮 #会见 #美国有线电视新闻网执行副总裁菲尔·尼尔森 #国家形象推广 #宣传工作 美国 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南旅游魅力在CNN频道上得以展现。图自VOV

越南旅游魅力在CNN频道上得以展现

为了将越南旅游的魅力传播到全世界，并将越南旅游品牌确立于国际旅游版图之上，越南国家旅游局已通过全球知名的电视台--美国有线电视新闻网推广越南旅游。

更多

越南驻新加坡大使陈福英接受了越通社驻新加坡记者的专访。图自越通社

推动越新关系迈上新高度 提升越南国际地位

值此越共中央总书记、国家主席苏林和夫人即将对新加坡进行国事访问、出席香格里拉对话并发表演讲之际，越南驻新加坡大使陈福英就此次访问的意义以及将越新关系提升至新高度的前景，接受了越通社驻新加坡记者的专访。

越柬友好协会与柬越友好协会在胡志明市头顿坊联合举行第四次联席会议。图自越通社

越柬友谊再加深

5月25日，越柬友好协会与柬越友好协会在胡志明市头顿坊联合举行了第四次联席会议（2022-2027年阶段）。会议重点评估了两会2025年协调活动成果、2026年协调活动方向，促进边境省份民间友好活动经验交流等，从而为进一步巩固新形势下越柬两国人民之间的友谊作出贡献。

2026年5月8日下午，越南政府总理黎明兴在菲律宾宿务出席第48届东盟峰会期间会见了泰国总理阿努廷·参威拉军。图自越通社

泰媒：苏林总书记、国家主席访泰将成为未来十年双边关系的重要里程碑

据越通社驻曼谷记者报道，泰国《The Standard》报5月24日发表题为《苏林总书记、国家主席访泰：泰越半个世纪关系与新世界秩序下不容错失的机遇》的文章指出，越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问，不仅具有庆祝两国建交50周年的外交意义，更有望成为塑造未来十年双边关系的重要里程碑。

双方企业交流沟通。图自越通社

推动越泰全面战略伙伴关系强劲发展

应泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔及夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。

老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目。图自 越通社。

老挝国会副主席视察越南在老挝重点项目

据越通社驻老挝记者报道，5月23日，老挝国会副主席顺通·赛雅佳前往老挝色贡省达昌县，视察越方集团达昌铝土矿开采与氧化铝加工综合项目实施进度。该项目是越老两国政府经济合作框架下的重点工业项目。

政府总理黎明兴在长山国家烈士陵园向各位烈士上香。图自越通社

政府总理黎明兴赴广治省开展缅怀英烈祭祀活动

5月23日，在对广治省进行工作访问期间，越南政府总理黎明兴率中央工作代表团前往长山国家烈士陵园、广治古城国家特殊遗迹区以及20号决胜路八姑洞，向英雄烈士献花上香，以表达哀思和缅怀之情。

越南政府总理黎明兴为在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士默哀。图自越通社

越南政府总理黎明兴出席广治省烈士遗骸追悼安葬仪式

5月23日上午，越南政府总理黎明兴在九号国家烈士陵园出席28具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸吊唁、追悼及安葬仪式。该活动由广治省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会联合举办，现场庄严肃穆。