进一步深化越新全面战略伙伴关系

应新加坡总统尚达曼及夫人邀请，越共中央总书记，国家主席苏林偕夫人及越南高级代表团将于2026年5月29日至31日对新加坡进行国事访问。此次访问对于继续落实和深化越新全面战略伙伴关系框架具有特别重要意义。

谈及此次访问的重要意义，越南驻新加坡大使陈福英表示，此访在多个层面都具有特殊意义。值得关注的是，这是越南最高领导人首次出席并在本地区重要多边安全论坛上发表主旨演讲。

越南驻新加坡大使陈福英：新加坡是苏林总书记，国家主席获选后在东南亚地区进行国事访问的首个国家。这充分体现出越南党和国家领导人对新加坡的高度重视。此次访问还将进一步加强越南共产党与新加坡人民行动党之间的党际合作关系，为越新关系发展注入新的动力。此外，苏林总书记，国家主席获邀在香格里拉对话会上发表讲话，不仅体现出越南国际地位和影响力不断提升，也为越南传递独立自主，多边化，多样化的外交方针提供重要契机，进一步彰显越南作为国际社会可信赖伙伴和负责任成员的角色。

越南与新加坡目前是东盟国家间合作最成功的典范之一。经过半个多世纪的发展，两国关系不断走深走实，特别是在经济，贸易与投资领域成果丰硕。越新工业园（VSIP）目前已落户越南多个省市，成为两国经济合作卓有成效的象征。

越南外交部副部长阮孟强：新加坡正力争在越新工业园进入越南30周年之际，于今年将VSIP园区数量提升至30个。

双方合作不仅局限于传统经济领域，还正积极拓展至科技创新与数字化转型等新兴领域。访问期间，越南与新加坡预计将启动“越新科技互联”（TechConnect Việt Nam – Singapore）倡议。

越南外交部副部长阮孟强：希望双方借此次访问进一步推动科技合作。这将成为未来越新关系的重要合作方向。双方计划通过“越新科技互联”倡议，加强政府，科研机构与企业之间的联动对接，推动两国科技合作朝着更加高效，务实的方向发展。

越南驻新加坡大使陈福英：科技，创新与数字化转型是当前越新合作的重点方向。过去一年，新加坡投资基金及家族办公室频繁赴越考察投资机会。与此同时，半导体，人工智能，新材料及航天技术等新兴科技领域合作持续升温。能源合作同样受到双方政府与企业高度关注，包括海上风电在内的合作项目正在积极推进，以进一步拓展能源发展空间，实现能源供应多元化，并保障国家能源安全。

目前，经贸与投资合作继续成为越新关系中的突出亮点。2025年，两国双边贸易额约达400亿新加坡元，同比增长近25%。目前，新加坡仍是越南第二大外资来源地，累计投资总额约916亿美元。苏林总书记，国家主席的此次访新将继续为两国关系不断向前发展注入新的活力。（完）