岘港将美食打造成为旅游“大使”

近日，东海公园、美溪海滩以及岘港多条沿海街道因2026年岘港美食之旅节而变得更加热闹。从海滩上质朴的小吃摊，到美食制作表演空间、民间游戏或传统手工艺体验，这一切为游客打造了一场生动的文化探索之旅。

美国游客 吉吉·托雷斯：“岘港确实是一个非常美丽且有趣的地方。我们是美国游客，这里确实是一座生态城市。我们体验了许多当地文化和美食，有很多餐馆。每天醒来都发现自己身处像这里一样美妙的地方，真是令人愉快。”

美食不仅是旅游产品，更成为游客与岘港这座海滨城市之间的文化桥梁。从广式面、越南煎饼、会安高楼面，到中部地区海鲜，每道美食都承载着关于质朴好客的中部地区生活、文化和人民的故事。

南江乡饮食团阿巴村村长 布克·比亚：“参加今天的美食之旅节，戈都族同胞带来了家乡的特产，包括牛角饼、竹筒饭、山鸡、黑糯米、旱地糯米。这些都是戈都族同胞的特色美食，旨在向各地游客介绍，供大家在美食之旅节上品尝。”

据许多游客介绍，与在固定摊位品尝美食不同，能够直接与小贩互动、聆听关于美食的故事并体验当地生活空间，带来了更真实的感受。

岘港市五行山坊居民 黎氏花：“参加美食之旅节，我体验了各种美食和游戏，非常开心、非常有趣；为游客和岘港市民创造了一个非常好的娱乐去处。”

据组委会介绍，今年的节日汇聚了200多个地方、区域及国际美食摊位；同时通过岘港美食数字地图大力应用科技推广旅游。

期间还举办多项艺术、娱乐和文化体验活动，以延长游客的停留时间和体验。

岘港市文化体育与旅游局副局长 阮氏怀安：“2026年岘港美食之旅节是我们举办的第二届，这已被提升为岘港市一年一度专注于美食的节日。今年规模进一步提升，在不同区域设有200多个摊位，旨在连接企业社区。”

将本地文化价值与体验活动相结合，正成为全球许多旅游目的地的可持续发展趋势。举办2026年岘港美食之旅节，旨在将美食打造成为特色旅游产品，成为该市在融入与发展进程中的新“文化大使”。（完）