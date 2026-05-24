日本市场需求上升 越南大米迎出口良机

在日本大米价格持续攀升、市场波动加剧的背景下，越南大米正逐渐赢得这一全球最严苛市场之一的关注。除了具备价格优势外，多种越南大米在品质与口感上也被认为与日本大米较为接近，这为越南大米进一步打开日本市场带来了新的机遇。

对于日本消费者而言，大米不仅是日常主食，更深深融入其饮食文化。从便当、饭团到寿司，大米始终是日本餐桌上不可或缺的重要组成部分。因此，日本长期以来对进口大米实行极为严格的标准。然而，随着日本国内米价持续上涨，越来越多日本企业开始积极寻找新的供应来源。在这一背景下，越南ST25、粳米(Japonica)等优质大米品种已逐步进入日本市场，并获得积极反馈。

神奈川县Spice House公司总经理鹰无隆史（Takashi Takanashi）：“仅今年一年，我们就已从越南进口1000吨大米。未来是否继续扩大进口规模，还将取决于日本国内大米市场的走势。但如果当前形势持续下去，我认为进口量有可能与今年持平，甚至进一步增长。”

与此同时，日本庞大的便当市场也为越南大米带来了新的发展空间。便当作为日本民众日常生活中的常见食品，广泛供应于超市、便利店、学校、企业及各类配餐机构，对大米需求十分稳定。

Sun-Tommy International公司总经理宫泽贤治：“日本消费者对进口大米的关注度正在不断提高。其中，越南大米因香味和黏性与日本大米较为接近而备受欢迎。许多超市及便当供应企业也对这一产品给予积极评价。过去，我们每年从越南进口约500吨大米，今年进口量约为200吨，但预计2026财年将提升至500至600吨。”

除了品质优势外，越南大米在价格方面同样具备较强竞争力。在日本米价持续高企的情况下，越来越多餐厅、超市以及便当生产企业正积极寻找成本更合理的原料来源。凭借良好的农业生产条件、较具竞争力的生产成本以及稳定多样的大米供应能力，越南正逐渐成为日本市场的重要选择之一。

越南驻日本商务参赞谢德明：“为了进一步向日本出口高品质大米，特别是粳米品种，越南需加强与日本相关机构的合作，统一种植标准，并完善种植规范与栽培流程。这些因素对于生产符合日本市场要求的大米至关重要。”

当前，越南大米在日本市场上的存在感正不断增强。目前旅居日本的越南人约60万人，日本消费者对越南美食兴趣日益提升，越南大米正迎来更多进军日本市场的机遇。（完）