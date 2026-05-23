FDI 加速增长——就业市场再度“升温”

2026年前4个月，越南吸引外商直接投资（FDI）注册总额达182.4亿美元，同比增长32%。其中，FDI实际到位资金预计达74亿美元，同比增长9.8%，为近5年来同期最高水平。

在多个工业较为发展的省市，用工需求正迅速回升，尤其是在电子、精密机械、半导体、物流等领域。

信启技术有限责任公司是一家从事自动化与高科技领域的企业。由于今年扩大生产计划，公司招聘需求增加至约100名员工。然而，人力资源问题却成为企业面临的最大压力。

该公司副总经理陆文国：“各外资企业对工人的质量要求较高，因此目前企业对应聘人员的入职要求非常严格。”

不仅就业岗位数量增加，许多外资企业目前还通过改善待遇政策来留住熟练工人。 对于许多工人而言，最大的变化不仅在于工资水平提高，更在于能够在企业内部获得认可和职业发展机会。

R-pac越南有限责任公司员工阮氏闲：“公司的福利制度非常地务实，尤其是技能津贴。每6个月或一年，公司都会进行一次技能评估，并根据每个人的技能等级给予额外奖励，同时还指定月度KPI奖惩制度。”

据预测，2026年第二季度就业人数将比上一季度增加约40万人。主要动力来自加工制造业领域，尤其是外资企业持续扩大生产规模。

北宁省工业园区管理委员会副主任阮如龙：“现在我们北宁省还主要招聘普通劳动者，占60%以上，可是未来趋势是更多招聘具备技能的劳动者。”

FDI资金流入加速，正在为数十万名劳动者创造就业机会。然而，要真正抓住这一机遇，提高人力资源质量将成为决定性因素，从而帮助劳动者更深入地参与全球生产链。（完）