四季花开的宁平省——令人沉醉的自然风光

宁平省吸引游客，不仅因为其雄伟的山峦与奇幻的溶洞景观，还因为遗产空间中四季绽放的缤纷花海。自然景观与独特实景演出的结合，正使这座古都在每一个花季都成为热门“打卡地”。

由通岩生态旅游区举办的迷你实景秀《自然之歌》，为游客带来一场穿越4个特色主题站点的沉浸式体验。其中，第4站“花之舞”是整个活动最具亮点的部分。演员们身着模拟各种花卉的服饰，与花草树木融为一体，在绚丽花谷间呈现出一场令人陶醉的艺术盛宴，并传递出“无论风雨无论晴阳，都要让生命如花朵般灿烂”的信息。

越南优艺演员、《自然之歌》导演清姮：“我们在这里举办的每一个活动都具有很高的人文和教育意义。之所以取名《自然之歌》，是因为它充满自然的气息。迷你秀中有7分钟的短节目，也有超过15分钟的长节目，观众能在整个过程中感受到作品的价值。我们希望通过环保主题，让观众在欣赏表演之外，也能体会到教育的深层意义。”

打造将自然与花卉转化为新型旅游产品的空间并融入互动式实景演出，不仅延长了游客停留时间，也有效缓解了旅游旺季热门景区的接待压力。如今，色彩斑斓的花海以及河流、山坡旁的稻田，已经成为天然的“旅游大使”，进一步塑造宁平作为绿色、可持续旅游目的地的品牌形象。

宁平省清廉乡游客黎玄庄：“沉浸在花海之中让我感到非常幸福。特别是，这里的鲜花依偎着河流，给人一种宁静祥和、充满家乡气息的美感。”

宁平一年四季花开不断，每个季节都展现出不同风貌，使这片遗产之地宛如一幅生动的自然画卷，吸引着八方游客。依托天然优势与深厚的人文价值，宁平省积极利用花季资源，打造独具特色的旅游亮点。

宁平省旅游厅副厅长阮高晋：“宁平拥有极其丰富的自然景观，从山林到沿海平原，每一种空间都有属于自己的花卉特色。同时，还有许多与地方文化紧密结合的花卉种植村。按花季发展花卉村将形成不同地区独有的文化特色。按花季举办节庆旅游活动也将打造出与宁平各地自然景观相结合的独特旅游产品。举办花卉节与花季旅游，将为宁平旅游业发展创造更多丰富多样的新产品。”

通过每个月、每个季节举办不同主题的特色花卉节庆活动，宁平省正在形成持续不断的旅游活动。这不仅有助于丰富旅游产品、促进游客消费，也进一步提升人们对保护绿色遗产环境的意识。（完）