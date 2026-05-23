宁平省多措并举保护龙队山寺金刚佛像的独特价值

坐落于宁平省仙山坊队山山顶上的龙队山寺金刚佛像，是李朝时期历史、文化、宗教与美术价值完美融合的特别稀有遗产。2024年，该组佛像被国家公认为国宝，肯定了其在民族文化遗产宝库中独一无二、不可替代的价值。

龙队山寺目前保存着六尊金刚佛像，是直接反映李朝佛教信仰生活的原物。这些佛像由整块砂岩雕刻而成，尺寸接近真人，造型威严肃穆、刚健有力，体现了该寺在宗教政治生活中的规模与特别重要地位。它们是研究中古时期越南人佛教历史、思想与信仰的重要原始资料。该组佛像不仅具有历史宗教价值，更被视为李朝石雕艺术的巅峰。

俄罗斯游客 帕维尔：“威严肃穆、精致无比的金刚佛像给我留下了深刻印象。这里的空间神圣而古朴，带来亲切感，帮助我进一步了解越南的文化、信仰和传统艺术之美。”

如今，金刚佛像在地方佛教生活和人民信仰活动中仍保持着非常重要的精神角色。

过去一段时间，仙山坊与中央和省级专业机构密切配合，做好寺庙遗迹的保护、修缮和美化工作；结合国家级特殊遗迹的科学档案，组织陈列推介金刚佛像。同时，加强宣传教育工作，提高民众对国宝价值和保护责任的认识。该坊定期开展研究、清点和保管文物活动，确保佛像的原真性、真实性及长期安全。

宁平省仙山坊人民委员会副主席 阮青平：“为了保护和弘扬这一国家级特殊历史遗迹的价值，我们将信息技术应用于保护工作中，以保存和向后代宣传这一遗迹的历史价值。数字化尤其重要，特别是为这些国家级历史遗迹设置二维码。”

宁平省博物馆副馆长武氏秋：“由于国宝是石材制成，在省博物馆的专业指导下，遗迹管理部门已从温度、光照等可能对文物造成影响的不同方面采取符合石材特点的措施进行保管，并定期检查评估，以最大限度减少环境对文物的影响。”

如今，保护和弘扬金刚佛像的价值，不仅是为了守护一件国宝，更是为保护与龙队山寺相连的社区居民数百年来的历史、文化与信仰脉络做出贡献。从而，助力国宝独特价值在当代生活中广泛传播。（完）