在热闹繁华的都市中守护百年建筑遗产

历经10个多月的修缮施工，橡义祠、观音宫及景观水池建筑遗产群正式重新开放，标志着这座拥有百余年历史、承载着胡志明市潮州华人社区精神信仰的宗教建筑群焕发新生。

该建筑群坐落于安东坊安平医院院内，是现代都市中保存潮州华人传统文化的重要空间。

此次修缮工程总投资超过200亿越盾，全部采用社会化资金，目前各项修复工程已全面完成。许多具有浓厚潮州艺术风格的建筑细节也被近乎完整地复原。

明善心施工单位工匠青松：“修缮潮州古建筑最难的地方在于如何保留嵌瓷与剪瓷雕浮雕艺术的“灵魂”。橡义祠的屋脊、木雕隔扇及梁架，均由经验丰富的工匠按照传统工艺纯手工复原。我们利用民间瓷片、陶片，一点一点拼接还原古老典故，既展现出鲜艳精致的艺术效果，又保留了建筑原有的古朴庄严气息。”

据史料记载，橡义祠始建于1881年前后，是2700多名先民开荒拓土历史的重要见证。历经1896年、1968年及1994年的多次大规模修缮后，这座百年建筑仍难抵岁月侵蚀，部分建筑严重老化损毁。面对迫切的保护需求，2025年7月，胡志明市文化体育局正式批准对其进行全面修缮。

义安会馆理事会负责人陈安：“如今，从每一块砖瓦、每一道彩绘，到屋脊上色彩斑斓、充满传奇色彩的陶瓷浮雕，都被精心修复，再现昔日风貌。潮州橡义祠的复原不仅是对百年建筑遗产的保护，更是孝义精神与文化根脉在代际之间的延续与传承。”

在古老而繁华的城市之中，这片建筑遗产群将继续成为潮州华人精神文化的重要寄托，并世代传承南方各地深厚而真挚的人文情怀。（完）