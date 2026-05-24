李子收获季节来到山罗省 感受木州高原的自然风光

当春风渐渐远去，山罗省木州高原娜卡山谷又迎来了紫红色、鲜艳的李子成熟季。挂满沉甸甸的李子不仅勾勒出迷人的果园风光，也吸引游客前来体验，亲手采摘并品尝饱满多汁、酸甜可口的李子，感受西北山林的独特魅力。

太原省游客阮氏云英：“来到李子园后，我亲自体验采摘成熟的李子，一串串果实挂满枝头。这里的李子非常好吃，口感清脆，甜而不酸。我会挑选一些又大又漂亮的李子带回去送给亲友。”

数百公顷的李子山谷沿着山坡绵延铺展。游客们背上竹篓、手持竹竿，在果园中亲手采摘，挑选那些果大饱满、皮上白霜的李子。置身于一望无际的李子园中，游客们纷纷兴奋地体验采摘乐趣，并拍下很多美丽的照片。

河内游客兰香：“我来这里很多次了。今天我感到非常开心和兴奋，因为能够在这样欢乐的氛围中采摘到又大又漂亮的李子。我觉得这里的李子果又大又红、又脆又甜、香气十足。”

为了让李子能够提早结果、果实丰硕且色泽漂亮，方便游客采摘体验，当地种植户严格按照绿色农业标准进行管理，优先使用有机肥料，并通过生草保持土壤湿度稳定、科学修剪枝条，以增强光照。

山罗省草原坊Pa Khen居民小组居民庄阿杜亚：“从2020年开始，看到木州旅游业越来越发展，我就开展农家乐旅游模式，接待游客前来参观体验。我们从修枝、浇水、到打造景观等都要付出了很多心血，以方便游客打卡拍照。周末高峰期我们平均每天接待300多名游客。”

来到木州高原的李子成熟季，游客不仅能沉浸在清新凉爽的自然空气中，还能欣赏挂满枝头的紫红色李子，感受难得的宁静时刻。李子园丰的有趣体验活动也为游客的木州探索之旅增添了更多美好且深刻的印象。（完）