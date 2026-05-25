基础科学研究必须加以创新以满足国家发展需求

苏林指出，当前基础科学研究工作现状仍存在诸多局限与不足，与新阶段国家的发展要求还不相适应。因此当务之急是必须明确新阶段基础科学研究的发展目标，确保既能解决眼前的瓶颈问题，又能为国家快速可持续发展创造长期的知识奠基。

苏林指出，必须明确基础科学研究绝非纯粹的学术活动，而是21世纪国家发展的战略基石。发展基础科学必须直接服务于国家快速、可持续发展的要求；提高战略自主能力；保障国防与安全；提升国家预测与治理能力，以及应对世界重大变局的适应能力。

苏林申明，必须将人视为基础科学发展的核心。想要拥有强大的科学体系，首先必须拥有一支强大的科学家队伍；建立起发现、培养、培训、重用和保护科学人才的生态系统。

苏林建议，要设计符合每一类研究特点的财政机制；发展科学人才生态系统；建设国家数据基础设施与知识基础设施；重新定位两大科学院并加强科学生态系统的联动；加大有选择性的国际合作力度。要建立国家跨年度基础研究基金；为社会科学与人文科学构建特异性财政机制；制定国家基础科学人才计划；建设国家科学数据与社会数据系统；完善两大科学院的重组方案及运行机制；颁布国家科学诚信标准；建立研究订单机制，以直接服务于国家决议、法律、战略、规划和政策的制定。（完）

​