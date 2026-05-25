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基础科学研究必须加以创新以满足国家发展需求

5月25日上午，越共中央总书记、国家主席苏林主持召开了科学技术发展、创新增长与数字化转型指导委员会常委会关于基础科学研究工作会议。

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苏林指出，当前基础科学研究工作现状仍存在诸多局限与不足，与新阶段国家的发展要求还不相适应。因此当务之急是必须明确新阶段基础科学研究的发展目标，确保既能解决眼前的瓶颈问题，又能为国家快速可持续发展创造长期的知识奠基。

苏林指出，必须明确基础科学研究绝非纯粹的学术活动，而是21世纪国家发展的战略基石。发展基础科学必须直接服务于国家快速、可持续发展的要求；提高战略自主能力；保障国防与安全；提升国家预测与治理能力，以及应对世界重大变局的适应能力。

苏林申明，必须将人视为基础科学发展的核心。想要拥有强大的科学体系，首先必须拥有一支强大的科学家队伍；建立起发现、培养、培训、重用和保护科学人才的生态系统。

苏林建议，要设计符合每一类研究特点的财政机制；发展科学人才生态系统；建设国家数据基础设施与知识基础设施；重新定位两大科学院并加强科学生态系统的联动；加大有选择性的国际合作力度。要建立国家跨年度基础研究基金；为社会科学与人文科学构建特异性财政机制；制定国家基础科学人才计划；建设国家科学数据与社会数据系统；完善两大科学院的重组方案及运行机制；颁布国家科学诚信标准；建立研究订单机制，以直接服务于国家决议、法律、战略、规划和政策的制定。（完）

#数字化转型 #科技 #57号决议