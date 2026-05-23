经济

越外银行荣获2026年“银行业数字化转型”大赛特等奖

越南外贸股份商业银行在2026年“银行业数字化转型”大赛中荣获特等奖。来自银行业各信贷机构和单位的32支参赛队经过两天激烈角逐后，赛事圆满落幕。

Lê Thị Thúy Hà
越外银行荣获2026年“银行业数字化转型”大赛特等奖

越通社河内——越南外贸股份商业银行在2026年“银行业数字化转型”大赛中荣获特等奖。来自银行业各信贷机构和单位的32支参赛队经过两天激烈角逐后，赛事圆满落幕。

本次大赛以“主动数字化——突破未来”为主题，在越苏友谊文化宫举行，是响应“银行业数字化转型日”以及庆祝越南银行业成立75周年的重要活动。

据组委会介绍，大赛不仅是专业技能交流平台，也有助于传播创新精神，提高银行业干部队伍的数字化意识与技能。在全行业正按照越共中央政治局第57号决议精神大力推进数字化转型的背景下，此次活动具有积极意义。

除越南外贸股份商业银行获得特等奖外，西贡商信银行获得一等奖；越南投资发展银行和先锋银行获得二等奖；农业与农村发展银行、胡志明市发展股份商业银行以及越南国家信用信息中心获得三等奖。

越南国家银行行长范德恩在闭幕式上表示，本次大赛体现了银行业主动适应科技发展趋势、推动数字化转型走深走实的决心。他指出，目前银行业是越南数字化转型的先锋领域之一，许多信贷机构超过90%的交易已在数字平台上完成。但行业仍面临网络安全保障、数字人才培养以及各单位数字化转型发展不平衡等挑战。

范德恩强调：“数字化转型不仅是技术问题，更是每一位干部和劳动者在思维、认知和工作方式上的转变。”

越南国家银行副行长范进勇表示，今年大赛共有600多名干部参赛，比赛分为“凝聚力量”、“征服数字时代”和“创造数字未来”三个环节。

多项创新方案因具有较高实际应用价值而受到关注，例如越南外贸股份商业银行与公安部C06数据中心直接连接的动态二维码解决方案、越南工商股份商业银行的数字信用证方案，以及西贡商信银行生态系统中的共享身份认证平台。

组委会表示，许多参赛队在内容、技术和表现形式方面投入充分，展现出银行业强烈的创新精神和数字化转型愿景。

除主要奖项外，组委会还颁发了“数字文化奖”、“数字创新奖”和“数字扫盲奖”等专题奖项，以鼓励全系统持续学习、创新并提升数字技能。（完）

Lê Thị Thúy Hà
越通社
#越南外贸股份商业银行 #银行业数字化转型 #越南国家银行 #范德恩 #越南银行业 #数字化转型大赛 #越南金融科技 #动态二维码 #数字银行 #网络安全 #数字人才 #西贡商信银行 #越南投资发展银行 #越南工商股份商业银行 #数字经济 #银行业创新 #金融数字化 #数字未来 #数字技能 #越南金融业
关注 VietnamPlus

爱国竞赛

相关新闻

2026年前三月，无现金支付活动继续实现显著同比增长。图自越通社

无现金支付加速普及 银行业数字化转型纵深推进

银行业的数字化转型正在加速推进，重点聚焦于无现金支付和数字金融生态体系并取得了诸多积极成效。数字交易的强劲增长不仅反映了消费习惯的变化，也表明金融服务的可及性、管理效率和系统安全性不断提升。

附图 图自cafef.vn

越南银行加强“数字盾牌”

面对日益精密的金融欺诈和诈骗手段，越南银行部门正在采取多项措施收紧交易管控并应用技术，以尽早发现风险、保护客户。事实证明，数字解决方案正在发挥明显成效。

附图 图自越通社

越南银行业：完善机制体制，为数字支付奠定基础

贯彻落实中央政治局第57-NQ/TW号决议精神，越南国家银行积极推动数字化转型。到2025年底，无现金支付交易价值约为GDP的28倍，拥有银行账户的人口比例接近87%。同时，依托人口数据这一“黄金资源”，数据清理和系统安全工作取得重要突破。

更多

富国岛开通往返中国香港直飞航线。图自越通社

富国岛开通往返中国香港直飞航线

5月22日，太阳富国航空公司正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。

工作会谈场景。图自《财政经济杂志》

越南吸引风险投资资金流入创新领域

据越南财政部公布的消息，财政部副部长阮德心日前与由风险投资基金 Argor Capital率领的国际投资者代表团举行了工作会谈。越南国家创新中心和外国投资局领导一同出席活动。

MCNEX VINA有限责任公司相机模块和电子元件的生产线。图自越通社

越南多措并举提高FDI质量

越南外国投资局局长杜文史指出，越南目前吸引FDI项目超4.5万个，注册资本总额突破5300亿美元。多年来，流入各工业区、加工出口区的FDI资金持续保持积极增长势头，为推动工业增长、扩大出口及促进经济结构转移做出了重要贡献。

河静省成山坊一家加油站的加油设备正在为车辆加油。图自越通社

多家车企确认其车型兼容E10汽油 为全国推广做好准备

在生物汽油E10将于2026年6月1日起在越南全国正式推广使用前，本田、丰田、现代、福特和梅赛德斯-奔驰等多家大型汽车与摩托车制造商确认，目前在越南市场流通的大多数现代车型，在正确保养的情况下均可安全使用E10燃料。

越南驻意大利大使阮芳英。越南驻意大利大使馆供图

越南欢迎意大利合作伙伴深化多领域合作

据越通社驻意大利记者报道，应意大利自由职业者联合会（Confprofessioni）主席马尔科·纳塔利（Marco Natali）邀请，越南驻意大利大使阮芳英出席并在由Confprofessioni与国际化专家协会（APRI International）联合举办的第四届年度国际会议（AIM2026）上发表讲话。

2026年越南—孟加拉国企业贸易论坛及B2B对接活动在首都达卡举行。图自越通社

越南与孟加拉国加强经济合作

越南工贸部与越南驻孟加拉国大使馆及越南企业协会在孟加拉国首都达卡联合成功举办了2026年越南—孟加拉国企业贸易论坛及B2B对接活动。来自越南和孟加拉国的近200名代表参加了论坛。

附图。图自越通社

越南虾业寻求全球竞争突围之路

越南目前是世界最大的虾类供应国之一，出口涵盖100多个市场，占全国水产品出口总额的40%以上。然而，面对来自其他国家的竞争压力，虾产业正面临着从价格竞争转向提升价值、技术和产业链协同的要求。

旅老越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红接受越通社驻老挝记者的采访。图自越通社

从“补充”到“引领”：重塑越南民营经济地位

旅老越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红在接受越通社驻老挝记者采访时表示，第68号决议在实践中产生了显著而积极的转变。决议颁布后，市场信心明显巩固，新成立企业数量大幅增加，创业精神和致富热情有效激发。

在嘉莱省安仁西乡的仁新集中养殖区，工作人员正在越南乳业股份公司（Vinamilk）的奶牛场内进行挤奶。图自越通社

掌握原料奶源 助力越南乳业可持续发展

乳业是不可或缺的食品行业之一，不仅满足国内的营养需求，还对发展可持续农业、打造现代食品加工业以及提升越南商品在国际市场上的竞争力具有战略意义。在深度融入国际经济的背景下，随着技术创新、提高产量、提升质量与食品安全标准的要求日益严格，越南乳业正同时迎来突破性机遇与激烈的竞争挑战。

组委会与参会代表合影。图自越通社

电子商务拓展越南与印度经济合作空间

越南驻印度商务处日前与越南工贸部电商与数字经济局、印度全国工商联合会（PHDCCI）在新德里联合举办“越南—印度跨境电子商务论坛”，吸引了两国100余名管理机构、行业协会、物流与金融科技公司、科技平台及初创企业代表一同与会。

胡志明市国际畜牧与水产展览会开幕 图自越通社

胡志明市国际畜牧与水产展览会开幕

第十届国际畜牧、乳制品生产、肉类加工及水产养殖展览会5月20日在西贡会展中心开幕，吸引来自25个国家和地区的230多家企业和品牌参展，为加强投资对接、技术转移及推动农业食品领域国际合作创造平台。

胡志明市维卿精密机械厂辅助机械零件生产链。图自《西贡解放报》

为中小型企业破解融资“瓶颈”

获取资金仍然是中小型企业的“难题”。在民营经济的发展得到促进的背景下，企业界正翘首以盼银行部门采取更果断的行动，为企业获取资金提供便利。

以建设成为地区乃至全国现代工业中心为目标，宁平省正集中优化投资环境，推动绿色工业发展，加大高科技应用力度，主动吸引高质量外商直接投资资金流入。图自越通社

宁平省多措并举吸引高质量外资流入

以建设成为地区乃至全国现代工业中心为目标，宁平省正集中优化投资环境，推动绿色工业发展，加大高科技应用力度，主动吸引高质量外商直接投资资金流入。

一个智慧城市的效果图。图自越通社

智慧城市建设：驱动经济增长的新引擎

当前，智慧城市建设被视为提高劳动生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型以及实现经济双位数增长目标的重要驱动力之一。该模式不仅局限于技术的应用，更被寄予厚望能催生全新的治理模式、优化资源配置，并形成基于数据与创新创业的“增长极”。