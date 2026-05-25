繁华都市中的一抹绿意

“就地旅游”正成为许多家庭短假期的选择。在都市中心，多个绿色空间成为帮助民众放松身心、亲近自然的旅游目的地。

距离宣光省河江1坊中心约10公里的Sim Farmstay建在近2公顷的土地面积上，环境宁静，绿树成荫，客房朝向山区。每逢周末和节假日，这里吸引众多家庭前来休憩，享受清新空气。

宣光省河江1坊Sim Farmstay管理 陈文光：“我们已从场地卫生、客房清洁到花园和花圃的照料都做好了充分准备。同时，我们还推出了多项优惠和降价活动，以吸引游客体验。”

生态度假模式不仅是住宿场所，还为游客提供补充能量和增进家庭成员感情的机会。

宣光省河江1坊居民 范氏金莺：“我的孩子还很小，所以我选择近一点的地方，这样不用花太多时间在路上，孩子们也有时间玩耍，不会太累。这个度假村空气非常舒适宜人。更重要的是孩子们能融入自然，朋友之间也有时间坐在一起，增进感情。

宣光省河江2坊居民 黎文豪：“我家离这里也不远，距离很方便，一日游到这里，空气非常清新，装饰也很用心，非常适合在短假期带孩子们融入自然。”

在喧嚣的都市生活节奏中，宁静的绿色空间正成为帮助许多人找回轻松、亲近自然感觉的旅游目的地。无需远行，与家人、在草木和清新空气中的短途假期正逐渐成为许多游客的选择。

这些绿色、亲近自然的旅游目的地也为宣光旅游增添了独特的吸引力。（完）