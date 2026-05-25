国会主席陈青敏：科技与环境委员会不得落后于实践

国会主席陈青敏在会议上明确指出，为实现两位数增长目标以及两个百年战略目标，未来任务将更加繁重。陈青敏要求完善关于科技，创新和国家数字化转型的制度体系，破解法律瓶颈。通过法规文件全面审查，科技与环境委员会必须对其负责领域的各项法律和决议进行梳理；明确指出哪些规定存在矛盾，重叠，过时，不再适用，并须立即提出修改建议，不得拖延。
该委员会要继续研究并配合完善与数字技术，数字经济，创新相关的重点法律草案。国会主席强调，法律必须规定保护敢于思考，敢于行动，敢于突破技术的干部和科学家的机制；在研究领域要最大限度削减具有行政化，官僚化色彩的评审和验收手续。
关于大力推进业务数字化转型和建设共享数据库，陈青敏明确指出，科技与环境委员会应与国会办公厅及各委员会协调，建设服务于国会活动的深度专业共享数字数据库系统；紧急将先进的人工智能技术集成到服务于国会代表的信息系统中；实现立法审查数据，监督后建议跟踪数据的标准化与互联互通。
陈青敏强调，科技与环境委员会的每一位成员既要具备科学家的辩证思维，又要拥有政策制定者的担当精神和坚决态度，决心使科技，创新，数字化转型和能源成为国家稳步迈入越南民族新发展纪元的翅膀。（完）
越通社