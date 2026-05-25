国会主席陈青敏：科技与环境委员会不得落后于实践

5月25日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会科技与环境委员会常委会的工作会议，讨论该委员会2026年乃至2026-2031年任期的重点任务。

国会主席陈青敏在会议上明确指出，为实现两位数增长目标以及两个百年战略目标，未来任务将更加繁重。陈青敏要求完善关于科技，创新和国家数字化转型的制度体系，破解法律瓶颈。通过法规文件全面审查，科技与环境委员会必须对其负责领域的各项法律和决议进行梳理；明确指出哪些规定存在矛盾，重叠，过时，不再适用，并须立即提出修改建议，不得拖延。

该委员会要继续研究并配合完善与数字技术，数字经济，创新相关的重点法律草案。国会主席强调，法律必须规定保护敢于思考，敢于行动，敢于突破技术的干部和科学家的机制；在研究领域要最大限度削减具有行政化，官僚化色彩的评审和验收手续。

关于大力推进业务数字化转型和建设共享数据库，陈青敏明确指出，科技与环境委员会应与国会办公厅及各委员会协调，建设服务于国会活动的深度专业共享数字数据库系统；紧急将先进的人工智能技术集成到服务于国会代表的信息系统中；实现立法审查数据，监督后建议跟踪数据的标准化与互联互通。

陈青敏强调，科技与环境委员会的每一位成员既要具备科学家的辩证思维，又要拥有政策制定者的担当精神和坚决态度，决心使科技，创新，数字化转型和能源成为国家稳步迈入越南民族新发展纪元的翅膀。（完）