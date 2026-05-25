2026年顺化国际音乐周亮相在即 为观众呈现一场精彩纷呈的音乐盛宴

越通社顺化市——顺化艺术节组委会（顺化市人民委员会）5月25日下午召开新闻发布会，正式公布2026年顺化国际音乐周活动的相关信息。



按计划，2026年顺化国际音乐周将于6月13日至18日在香江河畔舞台举行，汇聚来自越南及世界多个国家的众多知名艺术家和艺术团体，期待将为观众呈现一场精彩纷呈的音乐盛宴。



顺化市人民委员会副主席陈友垂江表示，本次活动将免费向顺化古都居民及游客开放，旨在打造一个富有创意且充满人文关怀的全新当代音乐空间。



被誉为全球声光艺术“盛宴”的2026年顺化国际音乐周将汇聚来自越南、法国、西班牙、日本和韩国等国家的8个顶尖传统及现代艺术团体。观众将有机会欣赏舞蹈、流行歌曲（Pop）、弗拉门戈（Flamenco）、现代编舞艺术以及时尚表演的精彩融合，感受多元文化交汇所带来的艺术魅力。



顺化古都遗迹保护中心主任黄越忠表示，2026顺化国际音乐周不仅是一场文化交流盛会，更是顺化艺术节（Festival Huế）框架下的音乐聚会，是实现将顺化市建设成为越南特色“节日之城”（Festival City）目标的重要举措。



黄越忠指出，此次活动将有助于进一步宣传推广顺化风土人情，充分展示古都深厚的历史文化底蕴。同时，通过遗产推动旅游业及经济-社会可持续发展等。



以“文化遗产——融入与发展”为主题的2026年顺化艺术节将在2026年全年持续举办，以2026年1月1日举办的2026顺化艺术节发布仪式和传统“颁朔礼”再现活动为开端，并以2026年12月31日举办的“跨年倒计时——迎接2027新年”活动落幕。（完）



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