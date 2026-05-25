社会

胡志明市斥资逾2.5万亿越盾开展2026年全民健康体检项目

5月25日，胡志明市卫生局通报了全市居民健康体检项目经费安排情况。根据项目，卫生局预计2026年为近1500万人次居民提供健康体检服务，所需总经费约2.5万亿越盾（折合人民币6.6亿元）。

加大现代医疗设备投入，提升患者诊疗服务水平。图自越通社
加大现代医疗设备投入，提升患者诊疗服务水平。图自越通社

越通社胡志明市——5月25日，胡志明市卫生局通报了全市居民健康体检项目经费安排情况。根据项目，卫生局预计2026年为近1500万人次居民提供健康体检服务，所需总经费约2.5万亿越盾（折合人民币6.6亿元）。

胡志明市卫生局透露，自5月25日起，胡志明市正式启动居民健康体检工作，在具备条件的医疗机构开展体检服务；同时在学校、公司和企业设立流动体检点；对于高龄老人、独居老人及行动不便人员，则提供上门体检服务。

免费健康体检对象为实际居住在胡志明市辖区内的全体公民，包括常住居民和暂住居民，身份将通过VNeID应用程序进行确认。其中，优先对象为老年人、残疾人、贫困户和相对贫困户、革命有功人员、慢性病患者以及贫困地区居民等弱势群体。这被视为确保医疗服务公平可及的核心举措。

关于经费安排，胡志明市预计将拨款约2.5万亿越盾用于居民健康体检。其中，支出最大的两类人群分别为约450万名非正规就业劳动者，所需经费超过1.5亿越盾；约160万名老年人，所需经费接近5390亿越盾。胡志明市卫生局预计，将每位居民每年一次体检的总费用不超过35万越盾。

胡志明市卫生部门根据不同年龄段人群的健康特点，设计了三类健康体检套餐：

6岁以下儿童体检套餐：重点监测生长发育情况，评估营养状况、智力与运动能力发展水平，并筛查自闭症风险。

6岁至18岁以下青少年体检套餐：重点开展学校常见疾病的早期筛查，包括屈光不正、脊柱侧弯等问题，同时关注心理健康状况，并提供青春期生殖健康咨询服务。

18岁及以上成年人体检套餐：包括多学科综合门诊、基本辅助检查项目以及胸部X光检查。其中，女性劳动者还将接受乳腺癌和宫颈癌筛查服务。

卫生部门优先在乡级卫生院组织开展健康体检工作，以方便居民就近接受服务；对于暂不具备相关条件的地区，则由公立医疗机构发挥骨干作用，提供专业技术支持并组织流动体检服务。

尤其是，胡志明市卫生局将与市劳动联合会协调开展大规模职工健康体检活动，计划为约100万名工人和劳动者提供体检服务。该活动预计于2026年5月30日至9月30日期间开展。（完）

越通社
#胡志明市 #全民健康体检 #第72号决议 胡志明市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

人权

相关新闻

西贡眼科医院医生为胡志明市春和坊居民进行眼睛检查。图片来源：越通社

胡志明市为超过1500万居民开展健康体检做好准备

2026年为超过1500万名市民开展健康体检项目以及至2030年的规划，体现了胡志明市从“治病”向全民 “保健”转变的决心。该市卫生部门已制定多项适当方案莱对全市健康检查活动进行标准化和系统化。

胡志明市开展免费健康体检 惠及1.6万名市民

胡志明市开展免费健康体检 惠及1.6万名市民

日前，胡志明市卫生厅在全市同步设立64个免费体检点，为约1.6万名市民提供健康检查服务。这是该市首次开展大规模免费体检活动，旨在提升居民获取预防性医疗服务的可及性，迈向为近1500万人口提供全面健康保障的目标。

更多

乌干达恩德培（Entebbe）的埃博拉病毒感染者隔离与治疗区。图自越通社/新华社

主动防控埃博拉病毒病

为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。

嘉莱省亚都（Ia Tul）乡党委副书记拉兰·拉尔向当地群众宣传党的路线和国家法律法规。图自越通社

嘉莱省加强少数民族干部队伍建设 全力满足新要求

据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

图片展展出的一个作品。图自越通社

在德国传播对越南海洋岛屿的热爱

5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。

“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划启动仪式。图自越通社

越南农业企业信用评级计划启动

5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。

安江省工作代表团向美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会赠送礼物。图自越通社

安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。