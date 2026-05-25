胡志明市斥资逾2.5万亿越盾开展2026年全民健康体检项目

越通社胡志明市——5月25日，胡志明市卫生局通报了全市居民健康体检项目经费安排情况。根据项目，卫生局预计2026年为近1500万人次居民提供健康体检服务，所需总经费约2.5万亿越盾（折合人民币6.6亿元）。



胡志明市卫生局透露，自5月25日起，胡志明市正式启动居民健康体检工作，在具备条件的医疗机构开展体检服务；同时在学校、公司和企业设立流动体检点；对于高龄老人、独居老人及行动不便人员，则提供上门体检服务。



免费健康体检对象为实际居住在胡志明市辖区内的全体公民，包括常住居民和暂住居民，身份将通过VNeID应用程序进行确认。其中，优先对象为老年人、残疾人、贫困户和相对贫困户、革命有功人员、慢性病患者以及贫困地区居民等弱势群体。这被视为确保医疗服务公平可及的核心举措。



关于经费安排，胡志明市预计将拨款约2.5万亿越盾用于居民健康体检。其中，支出最大的两类人群分别为约450万名非正规就业劳动者，所需经费超过1.5亿越盾；约160万名老年人，所需经费接近5390亿越盾。胡志明市卫生局预计，将每位居民每年一次体检的总费用不超过35万越盾。



胡志明市卫生部门根据不同年龄段人群的健康特点，设计了三类健康体检套餐：



6岁以下儿童体检套餐：重点监测生长发育情况，评估营养状况、智力与运动能力发展水平，并筛查自闭症风险。



6岁至18岁以下青少年体检套餐：重点开展学校常见疾病的早期筛查，包括屈光不正、脊柱侧弯等问题，同时关注心理健康状况，并提供青春期生殖健康咨询服务。



18岁及以上成年人体检套餐：包括多学科综合门诊、基本辅助检查项目以及胸部X光检查。其中，女性劳动者还将接受乳腺癌和宫颈癌筛查服务。

卫生部门优先在乡级卫生院组织开展健康体检工作，以方便居民就近接受服务；对于暂不具备相关条件的地区，则由公立医疗机构发挥骨干作用，提供专业技术支持并组织流动体检服务。



尤其是，胡志明市卫生局将与市劳动联合会协调开展大规模职工健康体检活动，计划为约100万名工人和劳动者提供体检服务。该活动预计于2026年5月30日至9月30日期间开展。（完）

