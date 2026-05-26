☀️越通社早安咖啡（2026.5.26）

加大现代医疗设备投入，提升患者诊疗服务水平。图自越通社

越通社河内——越南政府总理黎明兴25日下午在政府总部与河内市人民委员会及各部委就首都范围内保障性租赁住房开发问题举行工作会议。 全文

·越南国会主席陈青敏25日主持召开与民愿和监督委员会常委会的工作会议，重点讨论2026年及2026-2031年任期的主要工作任务。陈青敏在会上要求大力革新民愿工作，注重实效，强化责任。 全文

·5月25日，越南外交部副部长黎氏秋姮在河内会见了美国有线电视新闻网（CNN）执行副总裁菲尔·尼尔森（Phil Nelson），双方就媒体合作、推广越南形象以及2027年APEC会议宣传工作等事宜交换了意见。 全文

·世界钢铁协会（Worldsteel）日前公布了全球十大粗钢生产国名单。越南首次跻身榜单。具体的是，世界钢铁协会预计2026年4月越南粗钢（钢坯）产量达210万吨，同比增长4%。凭借这一产量，越南超越意大利，首次进入全球十大钢铁生产国行列。今年前四月，越南粗钢生产量累计达850万吨，同比增长8.4%。 全文

·无论敌对势力如何歪曲、狡辩，都无法否认越南现实生活中发生的深刻变化，也无法抹杀越南党和国家建设廉洁、清明、为民服务领导体系的坚定决心。2026年，越南反腐败、反浪费、反消极工作被确定为“更加坚决、更加有效、更加可持续”，这是越共中央总书记苏林作出的明确指示。

·越南5位科学家入选2026年《亚洲科学家100人》名单，这标志着越南科学研究所取得的突出成就得到了区域和国际社会的认可。

越南5位科学家入选2026年《亚洲科学家100人》名单，这标志着越南科学研究所取得的突出成就得到了区域和国际社会的认可。图自《人民报》

·越南政府副总理阮文胜5月25日签署了关于批准《2026-2030年国家普惠金融战略》的第928/QĐ-TTg号决定。该战略面向所有群众和企业。其中，优先对象包括：农村、偏远、边境、海岛地区的群众；贫困户、相对贫困户、中等生活水平户、低收入家庭和个人；学生、大学生；中小型企业、合作社、经营户等。

·越南政府副总理阮文胜5月25日签发了第926/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年可持续经营支持计划》。该《计划》的总体目标是推动民营企业朝着高质量、高效率、可持续方向发展，确保经济效益、社会责任与环境资源保护三者之间协调平衡，同步实现2030年17项可持续发展目标以及2050年净零排放（Net Zero）目标。

·2026年是越南与菲律宾合作满50周年。两国地理相近，同为东盟成员国，步入两国关系发展的新阶段，双方更加决心挖掘合作潜力，其中包括作为双边关系亮点的大米贸易合作。

·每天，网络空间都会出现数以百万计的信息、视频、图片和动态内容，直接影响社会认知。大量积极内容得到迅速传播，但与此同时也存在不少以极具隐蔽性的方式歪曲历史、捏造事实、散布质疑情绪的虚假信息。然而，许多地方的思想宣传工作仍主要停留在“事后应对”阶段，数据分散、响应滞后，难以跟上社交媒体的传播速度。这一现实表明，构建“数字思想生态体系”已成为当前的一项迫切任务。

·5月25日下午，胡志明市劳动联合会与Go Holding集团、黎阮填埋与建设有限责任公司签署了合作谅解备忘录，共同部署在胡志明市工人、劳动者住房项目，力争在2030年前至少完成5000套工人住房。

·越通社驻中国记者报道，5月25日，越南至中国国际联通旅客列车迎来恢复运行一周年。一年来，该列车累计运送旅客超3.17万人次，服务对象涵盖来自中国、法国、俄罗斯等50多个国家和地区的旅客。

·近日越南北部大面积高温天气导致用电需求猛增，使该地区电力负荷升至非常高的水平，接近2025年记录的峰值。在此背景下，北部电力公司建议客户高效节约用电，以减轻电力系统压力。

·据越通社驻曼谷记者报道，5月25日，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章，聚焦越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问。文章强调，乌隆他尼府之行具有特殊历史意义，该地至今仍保留着近一个世纪前胡志明主席在泰国开展革命活动的诸多印迹。

·应泰国总理佩通坦·西那瓦及夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人同越南高级代表团将于5月27日至29日对泰国进行正式访问。对于旅泰越南人而言，此访不仅体现了越南高度重视与泰国乃至对东南亚地区的关系，也是对侨胞心系祖国家园的巨大鼓舞和激励。侨胞们对越泰全面战略伙伴关系未来的新动力充满期待。

·顺化艺术节组委会（顺化市人民委员会）5月25日下午召开新闻发布会，正式公布2026年顺化国际音乐周活动的相关信息。按计划，2026年顺化国际音乐周将于6月13日至18日在香江河畔舞台举行，汇聚来自越南及世界多个国家的众多知名艺术家和艺术团体，期待将为观众呈现一场精彩纷呈的音乐盛宴。 全文

·2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。 全文

·5月25日，胡志明市卫生局通报了全市居民健康体检项目经费安排情况。根据项目，卫生局预计2026年为近1500万人次居民提供健康体检服务，所需总经费约2.5万亿越盾（折合人民币6.6亿元）。全文（完）

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