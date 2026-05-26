泰国副总理兼外长敦·帕马威奈：苏林访泰重申两国政治互信、开启泰越关系新篇章

越通社河内 ——越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问，是两国建交50周年纪念活动的重要亮点，也是重申两国政治互信、开启泰越关系新篇章的契机。



这是泰国副总理兼外交部长敦·帕马威奈（Sihasak Phuangketkeow）在苏林总书记、国家主席和夫人应泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）邀请于5月27日至29日访泰前夕，接受越通社驻曼谷记者采访时所作的表态。



敦·帕马威奈表示，此次访问意义重大。这是苏林以越共中央总书记、国家主席身份首次正式访泰，也是阿努廷就任政府总理后首次接待的外国领导人的正式访问。泰国是苏林就任国家主席后正式访问的第一个东盟国家。访问在庆祝两国建交50周年框架内举行。



敦·帕马威奈指出，泰越两国联系紧密、相互依存。两国经济与供应链紧密相连，双方都从彼此的增长中受益。



泰国是越南在东盟最大的贸易伙伴，在越南外国投资者中排名第八，越南是泰国在东盟的第二大贸易伙伴。双边贸易额接近240亿美元，并正朝着250亿美元的目标迈进。

在投资方面，两国通过一体化的供应链紧密连接。泰国对越出口的一半以上是用于越南出口制造业的中间产品，这意味着越南出口越多，从泰国进口就越多。这充分体现了两国经济与供应链的互补性。因此，双方应在这坚实基础上确保经济并行发展。许多泰国公司在越开展投资，并计划进一步扩大业务规模。希望越南政府及相关部门继续为在越泰国投资者创造更多便利。

关于如何将越泰全面战略伙伴关系提升到新高度，敦·帕马威奈表示，泰越目前是全面战略伙伴关系，这是越南与任何国家建立的最高合作水平。



双方行动计划中的重要组成部分是“三对接战略”，包括供应链对接、地方经济对接以及可持续发展和绿色增长战略对接。目标是增强竞争力，确保经济利益惠及地方，共同促进可持续增长。双方应聚焦面向未来的经济伙伴关系，特别是在绿色经济、数字经济、科技与创新以及未来人力资源开发等潜力领域。



关于增强东盟团结和巩固东盟中心地位，敦·帕马威奈表示，作为全面战略伙伴，泰越需要超越双边问题，共同应对更广泛的区域和国际挑战。泰越全面战略伙伴关系惠及整个地区。作为湄公河次区域最大的两个经济体，双方需要成为和平与发展的支柱，以及推动经济互联互通的动力，例如泰—老—越之间的合作。



敦·帕马威奈表示强调，东盟正面临重要转折点，加强团结和巩固中心地位至关重要。泰越两国对地区有着共同看法，也对东盟未来有着共同关切。现在是时候加强东盟区域主义，以促进和平、稳定与进步，确保在地缘政治竞争与冲突日益加剧的背景下，东盟仍然是一个安全、建设性的空间。作为东盟内的两大经济体，双方应成为推动区域一体化、建设区域韧性的动力。

关于对未来50年越泰关系的期待，敦·帕马威奈表示，50周年庆典是两国关系的重要里程碑，体现了双方深厚而持久的关系。苏林此次访问预示着未来50年的合作方向，是重申政治互信、开启新篇章的契机。此访还将强调双方继续加强全面战略伙伴关系的承诺，扩大和深化共同关心领域的双边合作，为两国人民带来切实利益。（完）