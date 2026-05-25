经济

越南政府总理黎明兴：河内必须率先发展保障性租赁住房

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为讨论并商定保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——5月25日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部与河内市人民委员会及各部委就首都范围内保障性租赁住房开发问题举行工作会议。

保障性租赁住房被确定为长期战略细分市场

此次会议旨在贯彻落实越共中央总书记、国家主席苏林及中央书记处关于发展保障性住房的指示精神。

黎明兴强调，会议就及时体制化党的主张和路线、完善机制政策、部署发展保障性租赁住房各项任务措施达成高度共识。

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为深入讨论并商定具体可行的保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

与会代表一致认为，近期，保障性住房，特别是保障性租赁住房的开发工作取得了积极成果。相关体制政策进一步完善，投资建设审批手续得到简化，受益对象扩大，保障性住房供应量显著增加。河内超额完成2025年社会保障性住房发展指标，并正在为下一阶段部署大量项目。

然而，政府总理明确指出，必须坦诚地识别存在的不足和瓶颈，特别是住房市场供需严重错配，产品结构偏向商品房和出售型住房，而价格适合居民收入的长期保障性租赁住房细分市场仍然非常有限。

与此同时，一部分公共住房资产使用效率低下，造成浪费；机制政策尚未足够吸引私营部门参与长期租赁住房投资。

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建设部部长陈宏明在会议上作报告。图自越通社

在深刻贯彻苏林总书记、国家主席在第64号通知中结论的基础上，政府总理强调了若干重大指导意见，以便各部委与河内市统一认识和行动。

一是、必须强力转变住房思维：从主要发展商品房，转向同时发展商品房和保障性租赁住房，其中保障性租赁住房被确定为长期战略细分市场，服务于广大民众，特别是工人、劳动者、学生、干部、公务员、事业编制人员和武装力量，他们对价格合理的租房有着巨大需求。

二是、国家不补贴住房，但也不完全让市场自行调节。企业参与并获得合理利润，民众能够获得稳定、长期、安全、符合支付能力的住所。

三是、发展保障性租赁住房必须放在城市总体规划、土地使用规划、工业园区发展规划、公共交通、劳动力市场和人口管理的总体框架中。

四是、调动多样化资源，国家资金非常重要但不能只依赖国家预算。集中疏通私人资本、投资基金、信贷机构的长期资金。有效利用国家资源来引领、为市场创造推动力。

五是、坚决、坚持彻底处理公共住房资产被闲置、使用效率低下的状况；防止浪费与一把手责任挂钩。同时，严格、透明地控制享受优先政策的对象；坚决防止政策牟利和住房投机。

6月份启动部分保障性租赁住房项目

黎明兴提出了一系列需要重点实施的解决方案和方向，以实现上述指导意见。

其中，要求河内先行先试，走在前列，紧急核查全部土地使用规划、城乡规划以及使用效率低下的公共资产土地和住房基金，以制定方案、发展保障性租赁住房模式，并在2026年6月内向政府总理汇报结果。

黎明兴明确指出，河内的试点机制如果有效实施将推广到全国。

黎明兴要求河内主动核查需求、对象、投资建设机制，并部署大规模保障性租赁住房模式，确保质量，满足在河内生活和工作的人员（包括各中央机关的干部、公务员、事业编制人员）的实际住房需求。同时，力争在2026年6月启动部分项目。

黎明兴在责成政府常务副总理范家足继续直接指导相关工作时强调，发展保障性租赁住房不仅是经济问题，也是民生保障问题，体现了党和国家对于人民群众的关怀，同时相信，随着各地政府的同步参与、人民和企业界的共识，发展保障性租赁住房的目标将在未来取得积极成果。（完）

越通社
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