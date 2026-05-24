经济

北宁省推动与德国企业投资对接与合作

5月23日，在德国工作访问期间，北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈，旨在推动与德国企业在科技、工业、农业、文化及人力资源开发等领域的投资对接与合作。

北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈 图自越通社
北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈 图自越通社

越通社河内——5月23日，在德国工作访问期间，北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈，旨在推动与德国企业在科技、工业、农业、文化及人力资源开发等领域的投资对接与合作。

据越通社驻柏林记者报道，越南驻德国大使阮德成在会见中高度评价北宁省近期经济社会发展成就。他表示，德国目前是越南在欧洲最大的贸易伙伴，双边贸易额近140亿美元。然而，两国投资合作潜力仍然巨大，德国对越直接投资总额仅约30亿美元。

阮德成大使表示，在地缘政治波动和全球科技竞争的背景下，许多德国企业，特别是中小企业，正趋向多元化供应链并寻找新市场。这为越南及北宁省等地方吸引来自德国的高质量投资提供了有利机遇。

北宁省委副书记陈辉方表示，北宁省是全国经济活力最强的地区之一，经济规模位居全国第五，正朝着成为中央直辖市的目标迈进。在对德合作方面，北宁省与柏林市马尔灿-黑勒斯多夫区在2024年签署的合作备忘录基础上保持友好关系。

目前，该省有4个德国企业投资项目正在运营。北宁省还与德国驻越南大使馆合作开展“创业巴士”项目，支持青年赴德学习和工作的职业培训。仅2025年，该项目已支持100多名学员。

北宁省领导建议越南驻德国大使馆继续支持对接关注高科技、农产品出口、文化推广和旅游发展等领域的德国企业，同时协助提供关于旅德北宁籍侨胞知识分子和企业家的信息。

阮德成大使表示，越南驻德国大使馆将继续陪同各地方开展投资促进活动，推动企业对接与务实合作，助力北宁省与德国合作伙伴的合作构想转化为具体、高效的项目。（完）

越通社
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