经济

《越南民航安全绩效指数》发布

越南建设部近日颁布关于越南民用航空安全计划的通知，其中明确了“越南民航安全绩效指指数”。该通知自2026年7月1日起正式生效。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——越南建设部近日颁布关于越南民用航空安全计划的通知，其中明确了“越南民航安全绩效指数”。该通知自2026年7月1日起正式生效。

《越南民航安全绩效指数》的制定必须基于民用航空各活动领域，契合越南民用航空安全目标、越南民用航空安全计划以及区域和全球航空安全计划。同时，指标应建立在安全数据收集与分析、已识别的安全风险评估基础之上，确保其可行性与可衡量性

在《越南民航安全绩效指数》的基础上，相关组织、个人有责任部署收集、分析、跟踪并采取措施以满足越南民用航空安全实施指标的各项航空安全实施目标。

相关组织、个人制定和部署符合越南民用航空安全目标、越南民用航空安全计划以及根据越南民用航空安全计划的《越南民航安全绩效指数》的各组织和个人民航安全绩效指数和民航安全绩效指标。

此外，建设部也要求越南航空局按规定组织跟踪、检查、监督、评估各组织、个人的航空安全水平以及民航安全绩效指数和民航安全绩效指标的执行情况。

越南航空局有责任每年定期审查，并在必要时提议建设部修改、补充《越南民航安全绩效指数》，以符合国际民用航空组织的规定和越南民用航空实际运行情况。（完）

越通社
#越南民航安全绩效指数 #发布 #越南民用航空安全计划 #越南航空局 越南
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