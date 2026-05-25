经济

转变思维 吸引新时期外资

越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

三星（越南）的生产厂。图自越通社
三星（越南）的生产厂。图自越通社


越通社河内——越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

越南企业不能置身事外

要建立实质性的联动关系，努力不能仅来自外资企业一方。据越南经济科学协会副主席黄文强副教授表示，越南企业自身也必须主动提升管理能力、技术水平和人力资源质量，才能具备更深度参与全球供应链的能力。他指出：“如果越南企业无法满足标准，就不可能自然而然地进入跨国集团的供应链。”

事实上，内在能力有限仍是本土企业面临的最大“瓶颈”。多项调查显示，约60%至70%的越南企业仍在使用陈旧落后的技术，企业规模偏小，且缺乏升级改造所需的投资资源。原银行战略研究院副院长范春槐曾以参与三星供应链为例指出，企业必须投入价值数千亿越盾的现代化生产线才能达到要求，但并非所有企业都具备相应的配套资金或抵押资产来获得银行贷款。

这表明，国家在支持企业提升能力、获取资金、掌握科技、推动创新以及培养高素质人力资源方面发挥着至关重要的作用。专家认为，需要明确越南企业具备优势的领域并集中资源投入，而不是分散投资。同时，还要培养具备足够技能和专业水平的人力资源，以承担更高附加值的工作，并逐步在专业岗位上替代外籍劳动力。

从长期增长角度来看，专家认为，应大力推动外资进入服务于国内市场的经济领域。目前，相较于出口导向型制造业，流入这些领域的外资仍较有限。如果能够改善这一局面，越南不仅能更有效地利用外国投资，还将有助于平衡增长模式、减少对出口的依赖，并增强经济的抗风险能力。

凝聚合力 创造新动力

在吸引高质量外资的进程中，许多外资企业也正展现出从单纯投资模式向与越南企业长期合作模式的转变。基于在越南的运营实践，乐天玛特（越南）公司总经理辛柱伯认为，在外资企业与越南私营企业之间形成“合力”的前提，是建立互信以及共同发展的目标。

据此，外资不应仅被视为资金来源，更应成为技术、管理经验、运营标准以及国际市场连接的桥梁。与此同时，越南企业则具备熟悉本土市场、适应能力强以及富有创新精神等优势。

为了使这种合力真正形成发展动力，最重要的是在价值链中建立实质性联动。乐天玛特表示，公司目前优先与本土供应商合作，特别是从事农产品、生鲜食品和快速消费品等生活必需品供应的中小企业。乐天玛特不仅寻找供应来源，还与越南企业并肩合作，帮助其提升产品标准、食品安全、产品溯源能力，并改进包装、物流和运营能力，以满足现代零售体系日益严格的要求。

值得注意的是，在绿色转型成为必然趋势的背景下，乐天玛特还优先选择符合环保标准的合作伙伴，推动物流减排、减少一次性塑料使用、鼓励可持续消费，并逐步构建更加绿色、透明的供应链。这种合作模式表明，只要方向正确，外资完全可以成为推动越南企业成长壮大的重要动力，而不仅仅停留在加工制造或低价供应的角色。

经过近40年的对外开放和吸引外资，越南正站在新的战略“十字路口”。如果继续沿用依赖廉价劳动力优势和普遍优惠政策的旧模式，经济将难以在生产率和附加值方面实现突破。然而，如果能够果断转变思维，选择高质量资金流，以技术、创新、绿色转型以及与本土企业联动为核心，那么外资领域不仅将成为经济增长的动力，更将成为提升经济内生实力的重要“发射台”。届时，越南打开的大门将不仅是迎接新资本流入的大门，更是通向知识、科技和国家竞争力提升的大门。（完）

越通社
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