2026年前5个月越南果蔬出口超26.7亿美元 同比增长16%

越通社河内——据越南海关初步统计，2026年5月，越南果蔬出口额达6.15亿美元，与去年同期基本持平。累计前5个月，出口总额超过26.7亿美元，同比增长16%。



同期，果蔬进口额约2.45亿美元，同比增长25%，前5个月进口总额近13亿美元。据此，前5个月果蔬贸易顺差达13.7亿美元。



中国、美国、韩国为越南三大果蔬出口市场。荷兰、德国、马来西亚等市场继续保持强劲增长，有助于降低对部分重点市场的依赖风险。





榴莲继续成为出口亮点，增速保持高位。2026年第一季度，榴莲出口额近2.22亿美元，同比激增127.8%。获批种植区代码面积扩大，是该产品强劲增长的重要因素。



与此同时，火龙果、香蕉、芒果、椰子等传统产品出口保持稳定，其中椰子被确定为未来重点发展的战略产品。



据越南工贸部进出口局分析，得益于健康食品消费需求增长及全球经济复苏，2026年全球主要果蔬进口市场容量呈积极增长态势，预计全年全球鲜果蔬市场总规模将达约9346亿美元。



展望未来，随着多种水果进入收获旺季，供应充足，加之产品质量与溯源能力显著提升，越南果蔬出口有望继续保持良好增长势头。（完）









