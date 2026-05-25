2027年APEC会议：富国岛期待成为“绿色岛屿”

越通社河内——2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。

为实现成为绿色岛屿和智慧城市的愿景，安江省制定并实施了基于六大核心支柱的《2026-2035年和愿景展望至2050年富国特区绿色转型方案》，目标是减排、保护生态系统和可持续发展。



据此，富国岛重点发展使用绿色能源的公共交通、电动化旅游服务及客运车辆、完善充电站和换电站基础设施、建设步行和自行车专用空间。2027年，岛上使用绿色能源的公共交通车辆比例将从15%提高到50%。



对于城市基础设施，富国岛集中处理清洁水供应、垃圾和废水收集处理、减少内涝、增加公共绿地等问题。目标是到2030年，全部居民将用上清洁水，现代化垃圾处理系统覆盖率达到90%。



同时，富国岛将关注发展绿色旅游，聚焦提高旅游服务质量。“绿色标签”认证体系将在2026-2027年试点实施。届时，拥有优良水质的海滩面积可到70%，住宿设施也将履行对一次性塑料用品“说不”的责任。



对于森林-海洋生态系统，安江省集中恢复被退化的生态系统，从珊瑚礁、海草床到天然森林。特别是，严格划定重点生态功能区，监测优先物种，加强水源安全。



发展绿色能源方面，富国岛将通过推广屋顶太阳能结合度假村、酒店储能，逐步减少对高排放电网电力的依赖。目标是到2027年可再生能源发电占比达到35%，到2035年提高到50%。



2026-2027年被确定为“加速阶段”，富国岛重点实施“易于观察、直接影响”的项目以服务2027年APEC会议。其中包括发展全岛电动车充电站基础设施、升级智慧照明和交通系统、在重点景点实施“无塑料旅游”项目。



另一方面，富国岛研究在完善基础设施后，在大道上试点分时段禁行汽油车，迫使车辆转换为电动车。同时，聘请咨询机构为旅游企业颁发绿色认证，使用数字工具向游客推广达绿色标准的景点。（完）