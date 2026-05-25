经济

2027年APEC会议：富国岛期待成为“绿色岛屿”

2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。

国际游客在富国岛美丽海滩游玩。图自越通社
国际游客在富国岛美丽海滩游玩。图自越通社

越通社河内——2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。

为实现成为绿色岛屿和智慧城市的愿景，安江省制定并实施了基于六大核心支柱的《2026-2035年和愿景展望至2050年富国特区绿色转型方案》，目标是减排、保护生态系统和可持续发展。

据此，富国岛重点发展使用绿色能源的公共交通、电动化旅游服务及客运车辆、完善充电站和换电站基础设施、建设步行和自行车专用空间。2027年，岛上使用绿色能源的公共交通车辆比例将从15%提高到50%。

对于城市基础设施，富国岛集中处理清洁水供应、垃圾和废水收集处理、减少内涝、增加公共绿地等问题。目标是到2030年，全部居民将用上清洁水，现代化垃圾处理系统覆盖率达到90%。

同时，富国岛将关注发展绿色旅游，聚焦提高旅游服务质量。“绿色标签”认证体系将在2026-2027年试点实施。届时，拥有优良水质的海滩面积可到70%，住宿设施也将履行对一次性塑料用品“说不”的责任。

对于森林-海洋生态系统，安江省集中恢复被退化的生态系统，从珊瑚礁、海草床到天然森林。特别是，严格划定重点生态功能区，监测优先物种，加强水源安全。

发展绿色能源方面，富国岛将通过推广屋顶太阳能结合度假村、酒店储能，逐步减少对高排放电网电力的依赖。目标是到2027年可再生能源发电占比达到35%，到2035年提高到50%。

2026-2027年被确定为“加速阶段”，富国岛重点实施“易于观察、直接影响”的项目以服务2027年APEC会议。其中包括发展全岛电动车充电站基础设施、升级智慧照明和交通系统、在重点景点实施“无塑料旅游”项目。

另一方面，富国岛研究在完善基础设施后，在大道上试点分时段禁行汽油车，迫使车辆转换为电动车。同时，聘请咨询机构为旅游企业颁发绿色认证，使用数字工具向游客推广达绿色标准的景点。（完）

游客购买富国鱼露。图自越通社

守护海之魂 提升富国鱼露品牌价值

富国岛鱼露产业拥有逾200年历史，于2021年被正式列入国家级非物质文化遗产名录。怀着对家乡传统产业的深厚情感，当地鱼露生产企业始终致力于传承与发展这一特色产业，推动富国鱼露品牌稳步走向国际市场。

越通社
#2027年APEC会议 #富国岛 #绿色岛屿 #绿色转型 安江省
关注 VietnamPlus

绿色转型

相关新闻

富国岛开通往返中国香港直飞航线。图自越通社

富国岛开通往返中国香港直飞航线

5月22日，太阳富国航空公司正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。

奇春海滩（河静省）拥有漫长的海岸线、细腻的沙滩和原始的自然风光。图自越通社

越南海洋旅游迎旺季

进入2026年5月，越南国内旅游市场正迅速转入夏季高峰期。岘港、芽庄、富国岛、下龙湾和吉婆岛等沿海地区在5月头几周游客量保持积极态势。

更多

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：河内必须率先发展保障性租赁住房

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为讨论并商定保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

越南建筑师协会副主席、建筑材料展厅创始人阮秋风。图自tuoitre.vn

绿色经济对越南GDP的贡献率有望超过10%

据预测，到2030年，绿色经济有望为越南国内生产总值（GDP）贡献超过10%，并创造数十万个新就业岗位。这是由胡志明市创新创业中心（SIHUB）与建筑材料展厅（Gallery Architecture & Materials）于5月25日联合举行的“2026年智慧景观与健康生活博览会”（Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026）新闻发布会上提供的信息。

三星（越南）的生产厂。图自越通社

转变思维 吸引新时期外资

越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

准备发往越南的集装箱在南宁国际铁路港集结。图自越通社

越中新增一条跨境物流路线

5月23日下午，一列装载170吨氢氧化钙的集装箱列车从广西壮族自治区贵港站鸣笛启程，经由南宁国际铁路港中转接驳后运往越南安员站。这是继“柳州—南宁—越南”铁路跨境物流通道打通后，新增的一条越中跨境物流新路线。

客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社

国有企业股份制改革：提升质量，吸引外资

在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

附图 图自越通社

《越南民航安全绩效指数》发布

越南建设部近日颁布关于越南民用航空安全计划的通知，其中明确了“越南民航安全绩效指指数”。该通知自2026年7月1日起正式生效。

北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈 图自越通社

北宁省推动与德国企业投资对接与合作

5月23日，在德国工作访问期间，北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈，旨在推动与德国企业在科技、工业、农业、文化及人力资源开发等领域的投资对接与合作。

钵场陶瓷正式加入全球创意手工艺城市网络。图自越通社

河内手工艺村发展规划：打造宜居绿色空间

面向为了实现将传统生产区域转变为绿色生态系统的目标，河内正在大力部署重新规划手工艺村空间的多项举措。此举旨在让手工艺村“蜕变”成为“村中城”，直接为首都实现两位数经济增长目标做出贡献。

工作会谈场景。图自《财政经济杂志》

越南吸引风险投资资金流入创新领域

据越南财政部公布的消息，财政部副部长阮德心日前与由风险投资基金 Argor Capital率领的国际投资者代表团举行了工作会谈。越南国家创新中心和外国投资局领导一同出席活动。

MCNEX VINA有限责任公司相机模块和电子元件的生产线。图自越通社

越南多措并举提高FDI质量

越南外国投资局局长杜文史指出，越南目前吸引FDI项目超4.5万个，注册资本总额突破5300亿美元。多年来，流入各工业区、加工出口区的FDI资金持续保持积极增长势头，为推动工业增长、扩大出口及促进经济结构转移做出了重要贡献。

河静省成山坊一家加油站的加油设备正在为车辆加油。图自越通社

多家车企确认其车型兼容E10汽油 为全国推广做好准备

在生物汽油E10将于2026年6月1日起在越南全国正式推广使用前，本田、丰田、现代、福特和梅赛德斯-奔驰等多家大型汽车与摩托车制造商确认，目前在越南市场流通的大多数现代车型，在正确保养的情况下均可安全使用E10燃料。