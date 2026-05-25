早熟荔枝深受市场青睐，出口逾1000吨

越通社河内——早熟荔枝销售价格稳定在高位，且在传统渠道和电子商务渠道上均呈现出积极的消费势头，让北宁省的荔枝果农们欣喜地迎来正式采收季。



据北宁省工贸厅的报告显示，截至目前，全省已销完约4010吨早熟荔枝；其中，国内消费达2921多吨，出口近1089吨。平均售价在45000至55000越盾/公斤之间浮动，高于其他许多水果的售价，有助于提高荔枝果农的收入。



在产区开展直接收购的同时，北宁省各地方、企业和职能部门正加大贸易促进力度，扩大消费市场；其中，应用数字平台、电子商务和直播带货继续成为推广当地农产品的亮点。



近期，北宁省同TikTok Shop、Viettel Post及南阳乡人民委员会，在南阳乡举行了早熟荔枝的直播带货活动。北宁省委常委、省人民委员会副主席范文盛亲自参与了活动，向全国消费者推广北宁荔枝产品。



将农产品推向数字平台，不仅有助于扩大消费市场，还为消费者以合理的价格购买到正宗原产地产品创造了便利条件。



2026年，北宁省荔枝种植面积约2.98万公顷，产量预计将超过9.5万吨；其中，早熟荔枝面积约8200公顷，产量超过4万吨；当季荔枝面积约2.16万公顷，产量约5.5万吨。值得关注的是，按照VietGAP标准生产的荔枝面积达1.75万公顷，占全省种植总面积的近59%，预计产量约为5.57万吨。（完）

越通社