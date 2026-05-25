经济

构建现代、安全的普惠金融生态系统

越南政府副总理阮文胜5月25日签署了关于批准《2026-2030年国家普惠金融战略》的第928/QĐ-TTg号决定。

附图 图自互联网
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越通社河内——越南政府副总理阮文胜5月25日签署了关于批准《2026-2030年国家普惠金融战略》的第928/QĐ-TTg号决定。

该战略面向所有群众和企业。其中，优先对象包括：农村、偏远、边境、海岛地区的群众；贫困户、相对贫困户、中等生活水平户、低收入家庭和个人；学生、大学生；中小型企业、合作社、经营户等。

该战略的总体目标是形成现代、安全的普惠金融生态系统，为提高人民生活质量作出贡献，确保在发展过程中不让任何人掉队。力争所有群众和企业，特别是优先对象，能够平等、全面地获得金融产品和服务，充分享受战略成果，在发展进程中促进社会进步、公平和社会保障。

该战略力争到2030年，95%的15岁及以上人口在银行或其他获准机构拥有银行账户。非现金支付价值是GDP的30倍，至少30%的成年人在金融机构、外国银行分行有储蓄存款，至少30万家中小型企业在金融机构、外国银行分行有贷款余额。

服务于农业、农村发展的信贷余额占经济体信贷总余额的比例达到约25%。保险业收入规模达到GDP的约3.3-3.5%。

为实现上述目标，该战略提出了一些重点任务和解决方案。其中包括完善法律框架，为实施普惠金融目标创造有利环境；发展多样化的金融产品、服务供应机构和现代分销渠道，以支持企业和民众能够以合理成本获得金融产品和服务；开发面向多样化、现代化、易用的金融产品和服务；建设、完善数字金融服务基础设施，推动普惠金融；在全国范围内部署国家金融教育计划和数字公民计划；加强金融服务业消费者保护；推动可持续金融、气候金融和普惠金融；加强网络安全和个人数据保护等。

该战略鼓励金融机构、外国银行分行、金融产品和服务供应机构优先为实施绿色、循环项目以及应用环境、社会、治理标准框架的群众和企业提供贷款资金，开发多样化的绿色金融、绿色信贷产品，以增强人民和企业获得转型信贷的能力。（完）

越南国家银行要求推进无现金支付

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越通社
#越南政府副总理阮文胜 #普惠金融生态系统 #2026-2030年国家普惠金融战略 越南
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