越南首次跻身全球十大粗钢生产国名单

越通社河内——世界钢铁协会（Worldsteel）日前公布了全球十大粗钢生产国名单。越南首次跻身榜单。



具体的是，世界钢铁协会预计2026年4月越南粗钢（钢坯）产量达210万吨，同比增长4%。凭借这一产量，越南超越意大利，首次进入全球十大钢铁生产国行列。今年前四月，越南粗钢生产量累计达850万吨，同比增长8.4%。



据越南钢铁协会公布的消息，越南钢铁行业在生产规模和产品种类方面均实现了跨越式发展。2000年，各钢铁厂主要从外国进口钢坯，再轧制成建筑用钢以满足国内市场需求。然而，自2010年以来，越南钢铁行业在自主生产方面取得了显著进展，能够生产各类钢材，满足机械制造、造船、能源（风电、海上钻井平台等）以及国防工业等领域的发展需求。



许多大规模、现代化的钢铁生产联合体已建成并投入运营。值得一提的是，榕桔和发钢铁生产联合体已率先生产高难度、高质量钢材，如机械制造用钢、汽车轮胎帘线钢、焊丝钢、弹簧钢、螺栓钢、起重机用钢、预应力钢，尤其是高速铁路钢轨钢及型钢产品等。



2023年，越南粗钢产量达2000万吨，位居全球第12位。到2025年，越南粗钢产量达2460万吨，位居全球第11位，同时成为东南亚地区产量最大的国家。其中，和发集团贡献最大，产量约1100万吨，占比44.7%。其次为越南钢铁总公司（Vnsteel）及台塑（Formosa）等企业。



2026年，和发集团粗钢产量预计将超过1400万吨，同比增长30%，进一步巩固越南作为世界十大钢铁生产国的地位。（完）



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