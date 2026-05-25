经济

越南计划支持2.5万家民营企业实现可持续经营

越南政府副总理阮文胜5月25日签发了第926/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年可持续经营支持计划》。

资料图：构建支持企业、个体工商户和合作社可持续经营的生态体系，为创造就业机会做出积极贡献。图自《政府报》
资料图：构建支持企业、个体工商户和合作社可持续经营的生态体系，为创造就业机会做出积极贡献。图自《政府报》

越通社河内——越南政府副总理阮文胜5月25日签发了第926/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年可持续经营支持计划》（以下简称《计划》）。

《计划》的总体目标是推动民营企业朝着高质量、高效率、可持续方向发展，确保经济效益、社会责任与环境资源保护三者之间协调平衡，同步实现2030年17项可持续发展目标以及2050年净零排放（Net Zero）目标。

构建支持企业、个体工商户和合作社可持续经营的生态体系，为创造就业机会做出积极贡献，提高低收入群体和弱势群体的生活水平，加强环境保护和应对气候变化等。

2026—2030年目标是支持约2.5万家企业、个体工商户和合作社实现可持续经营。同时，支持打造至少20个企业、个体工商户和合作社可持续经营成功典范，通过示范带动和经验推广，鼓励更多经营主体走可持续发展道路。

同时，吸引和调动各类合法资源，特别是来自企业界和私营经济部门的资源，投入实施各项可持续经营发展倡议和行动。

该计划提出三种可持续经营模式，包括：应用循环经济的经营模式；包容性经营模式；采用环境、社会和治理（ESG）标准的经营模式，以及其他一些可持续经营模式。

《计划》提出三项重点工作内容。第一，构建支持企业、个体工商户和合作社可持续经营生态体系。

构建数字平台，为企业、个体工商户和合作社开展可持续经营提供支持。

支持开展促进可持续经营的公私合作倡议以及创造社会和环境效益的投资项目。

第二，支持企业、个体工商户和合作社开展可持续经营。

提供咨询、培训、科技、创新、数字化转型、人工智能、宣传推广、贸易促进和市场拓展等方面支持。

第三，支持计划管理工作。

对计划实施情况开展定期或不定期评估和监督，开展计划中期独立评估和总结评估，编制计划实施成效及影响评估报告等。（完）

国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。图自越通社

第68号决议为民企突破提供透明机制

在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。

越通社
#越南 #民营企业 #可持续经营 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。图自越通社

第68号决议为民企突破提供透明机制

在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。

胡志明市继续确定保持全国经济龙头地位的目标。图自越通社

发挥国有企业和民营企业互补作用

关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议和关于继续革新、提高国有经济效率的第79-NQ/TW号决议，对胡志明市乃至越南的增长模式提出了新要求。

更多

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：河内必须率先发展保障性租赁住房

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为讨论并商定保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

国际游客在富国岛美丽海滩游玩。图自越通社

2027年APEC会议：富国岛期待成为“绿色岛屿”

2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。

越南建筑师协会副主席、建筑材料展厅创始人阮秋风。图自tuoitre.vn

绿色经济对越南GDP的贡献率有望超过10%

据预测，到2030年，绿色经济有望为越南国内生产总值（GDP）贡献超过10%，并创造数十万个新就业岗位。这是由胡志明市创新创业中心（SIHUB）与建筑材料展厅（Gallery Architecture & Materials）于5月25日联合举行的“2026年智慧景观与健康生活博览会”（Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026）新闻发布会上提供的信息。

三星（越南）的生产厂。图自越通社

转变思维 吸引新时期外资

越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

准备发往越南的集装箱在南宁国际铁路港集结。图自越通社

越中新增一条跨境物流路线

5月23日下午，一列装载170吨氢氧化钙的集装箱列车从广西壮族自治区贵港站鸣笛启程，经由南宁国际铁路港中转接驳后运往越南安员站。这是继“柳州—南宁—越南”铁路跨境物流通道打通后，新增的一条越中跨境物流新路线。

客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社

国有企业股份制改革：提升质量，吸引外资

在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

附图 图自越通社

《越南民航安全绩效指数》发布

越南建设部近日颁布关于越南民用航空安全计划的通知，其中明确了“越南民航安全绩效指指数”。该通知自2026年7月1日起正式生效。

北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈 图自越通社

北宁省推动与德国企业投资对接与合作

5月23日，在德国工作访问期间，北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈，旨在推动与德国企业在科技、工业、农业、文化及人力资源开发等领域的投资对接与合作。

钵场陶瓷正式加入全球创意手工艺城市网络。图自越通社

河内手工艺村发展规划：打造宜居绿色空间

面向为了实现将传统生产区域转变为绿色生态系统的目标，河内正在大力部署重新规划手工艺村空间的多项举措。此举旨在让手工艺村“蜕变”成为“村中城”，直接为首都实现两位数经济增长目标做出贡献。

富国岛开通往返中国香港直飞航线。图自越通社

富国岛开通往返中国香港直飞航线

5月22日，太阳富国航空公司正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。

工作会谈场景。图自《财政经济杂志》

越南吸引风险投资资金流入创新领域

据越南财政部公布的消息，财政部副部长阮德心日前与由风险投资基金 Argor Capital率领的国际投资者代表团举行了工作会谈。越南国家创新中心和外国投资局领导一同出席活动。

MCNEX VINA有限责任公司相机模块和电子元件的生产线。图自越通社

越南多措并举提高FDI质量

越南外国投资局局长杜文史指出，越南目前吸引FDI项目超4.5万个，注册资本总额突破5300亿美元。多年来，流入各工业区、加工出口区的FDI资金持续保持积极增长势头，为推动工业增长、扩大出口及促进经济结构转移做出了重要贡献。