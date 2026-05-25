越南计划支持2.5万家民营企业实现可持续经营

越通社河内——越南政府副总理阮文胜5月25日签发了第926/QĐ-TTg号决定，批准《2026—2030年可持续经营支持计划》（以下简称《计划》）。



《计划》的总体目标是推动民营企业朝着高质量、高效率、可持续方向发展，确保经济效益、社会责任与环境资源保护三者之间协调平衡，同步实现2030年17项可持续发展目标以及2050年净零排放（Net Zero）目标。



构建支持企业、个体工商户和合作社可持续经营的生态体系，为创造就业机会做出积极贡献，提高低收入群体和弱势群体的生活水平，加强环境保护和应对气候变化等。



2026—2030年目标是支持约2.5万家企业、个体工商户和合作社实现可持续经营。同时，支持打造至少20个企业、个体工商户和合作社可持续经营成功典范，通过示范带动和经验推广，鼓励更多经营主体走可持续发展道路。



同时，吸引和调动各类合法资源，特别是来自企业界和私营经济部门的资源，投入实施各项可持续经营发展倡议和行动。



该计划提出三种可持续经营模式，包括：应用循环经济的经营模式；包容性经营模式；采用环境、社会和治理（ESG）标准的经营模式，以及其他一些可持续经营模式。



《计划》提出三项重点工作内容。第一，构建支持企业、个体工商户和合作社可持续经营生态体系。



构建数字平台，为企业、个体工商户和合作社开展可持续经营提供支持。



支持开展促进可持续经营的公私合作倡议以及创造社会和环境效益的投资项目。



第二，支持企业、个体工商户和合作社开展可持续经营。



提供咨询、培训、科技、创新、数字化转型、人工智能、宣传推广、贸易促进和市场拓展等方面支持。



第三，支持计划管理工作。



对计划实施情况开展定期或不定期评估和监督，开展计划中期独立评估和总结评估，编制计划实施成效及影响评估报告等。（完）



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