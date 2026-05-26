社会

解除IUU“黄牌”警告：广义省严格管控高风险渔船

5月25日，广义省人民委员会副主席杜心显率领工作代表团前往部分地方实地检查打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞工作实施情况。

广义省人民委员会副主席杜心检查茶沟坊打击IUU工作情况。图自越通社
广义省人民委员会副主席杜心检查茶沟坊打击IUU工作情况。图自越通社

越通社广义省——5月25日，广义省人民委员会副主席杜心显率领工作代表团前往部分地方实地检查打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞工作实施情况。

广义省自然资源与环境厅领导向工作代表团汇报，截至5月22日，全省共有4960艘渔船，其中100%的渔船均已完成登记注册并将相关数据输入国家渔业数据库（Vnfishbase），目前没有不符合登记条件的渔船。

在捕捞许可证发放方面，全省4793艘正在作业的渔船均已获得捕捞许可证，达到100%。目前仍有67艘渔船不符合发放或续发捕捞许可证条件。

面对此情况，全省各地已安排干部负责管理和跟踪渔船停泊位置，并与有关执法力量密切配合，坚决防止不具备条件的渔船出海作业，一经发现违规行为就依法严肃处理。

茶沟（Trà Câu）坊人民委员会副主席阮世永表示，近期，落实省人民委员会关于实施欧盟委员会（EC）第五次检查团就打击IUU捕捞提出建议的相关决定和计划，当地已出台多项强有力的指导文件；同时，加强向渔民、船主以及水产品收购经营单位宣传相关法律法规。

通过同步实施多项措施，当地渔船管理工作日益规范和严格。所有存在较高IUU违规风险的渔船均被纳入重点跟踪和严格监管范围，并按照规定实施封存制度，确保不发生新的违规行为。2026年5月，该坊辖区内未发现任何渔船在外国海域从事非法捕捞活动。

沙黄坊人民委员会副主席黎维宝表示，在开展渔船排查和管理工作的同时，沙黄坊还与相关单位密切配合，通过多种形式加强渔业法律法规宣传工作，公开公示高风险渔船名单以及检验登记已过期渔船名单，对停泊在辖区内的渔船实施封存挂牌管理，同时督促船主尽快按照规定完成质检工作。

广义省人民委员会副主席杜心显要求，各地方及相关单位必须按照“明确人员、明确任务、明确责任”的方针，坚决推进打击非法、不报告和不受管制捕捞工作。一旦发现违法违规行为就依法严厉处置。

与此同时，加大渔业科技应用和数字化转型力度，以提高管理工作质效并防止非法、不报告和不受管制捕捞行为等。（完）

越通社
#解除 #IUU #黄牌警告 #广义省 #高风险渔船 广义省
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

越南建议克罗地亚支持解除IUU黄牌警告

越南建议克罗地亚支持解除IUU黄牌警告

值此克罗地亚外交和欧洲事务部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼对越南进行正式访问之际，5月19日，越南外交部长黎怀忠与戈尔丹·格尔里奇·拉德曼举行会谈。

更多

莱州省风土乡九年一贯制寄宿学校项目。图自越通社

力争在新学年开学前完成100所边境寄宿制学校建设

越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理近日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。

乌干达恩德培（Entebbe）的埃博拉病毒感染者隔离与治疗区。图自越通社/新华社

主动防控埃博拉病毒病

为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。

嘉莱省亚都（Ia Tul）乡党委副书记拉兰·拉尔向当地群众宣传党的路线和国家法律法规。图自越通社

嘉莱省加强少数民族干部队伍建设 全力满足新要求

据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

图片展展出的一个作品。图自越通社

在德国传播对越南海洋岛屿的热爱

5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。

“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划启动仪式。图自越通社

越南农业企业信用评级计划启动

5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。

安江省工作代表团向美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会赠送礼物。图自越通社

安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。