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力争在新学年开学前完成100所边境寄宿制学校建设

越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理近日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。

莱州省风土乡九年一贯制寄宿学校项目。图自越通社
莱州省风土乡九年一贯制寄宿学校项目。图自越通社

越通社河内 ——越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理5月23日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。

公文明确指出，过去一段时间，中央各部委和边境地区各地方为边境学校建设付出了诸多努力。然而，由于这是一个新模式，对进度、质量和效益要求较高，实施过程中仍面临不少困难。

在此背景下，政府总理要求各部委、中央机构和地方集中精力，加强指导，确保边境学校工程按期保质完成。其中，教育培训部牵头，各部委和地方配合，抓紧健全边境乡学校建设指导委员会；尽快完成关于实施其余学校项目的政府决议草案；指导招生、调配师资和管理干部，为学校做好充分准备，确保竣工后能立即投入运行。特别是，需要与内务部及相关机构配合，研究边境地区寄宿制学校在服务、照顾和管理低龄学生方面的机构设置及编制补充机制。

财政部抓紧核查资金分配方案，指导各地有效使用中央预算资金，避免因拖延影响项目进度。

国防部、公安部、建设部、农业与环境部、内务部、卫生部、民族与宗教部等各部委协调解决工地安全、人力、建材、土地审批以及边境地区学校组织机构机制等方面的困难。

边境各省省委书记、市委书记和人民委员会主席直接领导、指导，并对工程的进度、质量和投资效益负全面责任。

公文要求各地必须全力以赴参与该任务，开展“100天高峰期战役”，紧抓每一天、每一周的进度，确保在8月30日前完成100所学校建设。

各地需严格审查项目规模，采用建设部颁布的样板设计，坚决不分散投资、不建设零星校点，最大限度削减非急需项目，确保投资效果，避免形式主义和浪费。

在边境乡建设九年一贯制寄宿学校，不仅有助于提高民智、为困难地区学生创造学习条件，而且在固民守土、巩固国防安全、实现边境地区可持续发展方面具有战略意义。这被认为是实现地区间均衡发展目标的核心任务之一，确保所有儿童，即使身处最困难地区，都能获得更好的教育环境。（完）

越通社
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