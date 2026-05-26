力争在新学年开学前完成100所边境寄宿制学校建设

越通社河内 ——越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理5月23日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。



公文明确指出，过去一段时间，中央各部委和边境地区各地方为边境学校建设付出了诸多努力。然而，由于这是一个新模式，对进度、质量和效益要求较高，实施过程中仍面临不少困难。



在此背景下，政府总理要求各部委、中央机构和地方集中精力，加强指导，确保边境学校工程按期保质完成。其中，教育培训部牵头，各部委和地方配合，抓紧健全边境乡学校建设指导委员会；尽快完成关于实施其余学校项目的政府决议草案；指导招生、调配师资和管理干部，为学校做好充分准备，确保竣工后能立即投入运行。特别是，需要与内务部及相关机构配合，研究边境地区寄宿制学校在服务、照顾和管理低龄学生方面的机构设置及编制补充机制。



财政部抓紧核查资金分配方案，指导各地有效使用中央预算资金，避免因拖延影响项目进度。



国防部、公安部、建设部、农业与环境部、内务部、卫生部、民族与宗教部等各部委协调解决工地安全、人力、建材、土地审批以及边境地区学校组织机构机制等方面的困难。



边境各省省委书记、市委书记和人民委员会主席直接领导、指导，并对工程的进度、质量和投资效益负全面责任。



公文要求各地必须全力以赴参与该任务，开展“100天高峰期战役”，紧抓每一天、每一周的进度，确保在8月30日前完成100所学校建设。



各地需严格审查项目规模，采用建设部颁布的样板设计，坚决不分散投资、不建设零星校点，最大限度削减非急需项目，确保投资效果，避免形式主义和浪费。



在边境乡建设九年一贯制寄宿学校，不仅有助于提高民智、为困难地区学生创造学习条件，而且在固民守土、巩固国防安全、实现边境地区可持续发展方面具有战略意义。这被认为是实现地区间均衡发展目标的核心任务之一，确保所有儿童，即使身处最困难地区，都能获得更好的教育环境。（完）

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