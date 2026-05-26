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五位越南科学家入选2026年亚洲百名杰出科学家名单

越南五位科学家入选“2026年100名杰出科学家名单”（Asian Scientist 100），这标志着越南科学研究所取得的突出成就得到了区域和国际社会的认可。

入选2026年亚洲百名杰出科学家名单的五位越南科学家。图自nhandan.vn
入选2026年亚洲百名杰出科学家名单的五位越南科学家。图自nhandan.vn

越通社河内——越南五位科学家入选“2026年100名杰出科学家名单”（Asian Scientist 100），这标志着越南科学研究所取得的突出成就得到了区域和国际社会的认可。

自2016年起，新加坡《亚洲科学家》杂志每年都会汇总并公布亚洲百名最杰出研究人员的名单。到2026年，该名单已连续超过十年记录了本地区最优秀、最具潜力人才的成功，突显了他们在多个科学领域的成就。

要入选《亚洲科学家100人》名单，被提名者必须在前一年因其研究工作获得国家级或国际级奖项，或有重大科学发现，或在学术界或产业界展现了卓越的作用。

2026年，入选该名单的越南五位科学家荣幸分别是：

1. 河内国家大学科技大学教授、博士、科学博士阮廷德（材料科学领域）。他获得了2024年技术—工程领域的宝山奖，已发表超过400篇科技论文，其中250篇发表在具有信誉和影响力的国际ISI期刊上，在国内外科学界具有影响力。阮廷德教授连年入选全球最具影响力的前1万名科学家，并于2025年在工程与技术领域位居世界前51位。

在2026年5月18日越南科技日之际，他被国内《先锋报》誉为越南留下时代印记的8位科学家之一。

2. 越南河内国家大学医药大学教授、博士陈春百（社区医疗领域）。他已在社区医疗领域发表了数百篇科学论文，连年位居全球最具影响力的前1万名科学家之列，并因获得2025年全球健康创新领导力奖而受到表彰。

3. 河内理工大学副教授、博士阮明新（化学技术领域），因其在天然化合物和生物活性物质方面的研究而获得2024年柯瓦列夫斯卡娅奖。

4. 胡志明市国家大学纳米技术研究院副教授、博士邓氏美蓉（纳米技术领域），因其在纳米技术和纳米喷墨打印方面的研究而获得2024年柯瓦列夫斯卡娅奖。

5. 文郎大学博士后研究员张海鹏博士，2024年越南金球奖获得者，在环境领域获得1项韩国专利和1项越南专利。（完）

越通社
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