新加坡媒体：越新合作关系日益具有战略意义

越通社河内——据越通社驻新加坡记者报道，新加坡《AsiaInvest Singapore》网站5月25日发表题为《新加坡—越南：在全球格局变化背景下加强经济合作》的文章，认为越南与新加坡的合作关系对东盟的增长、互联互通和适应能力正变得日益重要。



文章指出，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问。此访正值全球经济剧烈波动、供应链重组以及亚洲能源市场和营商环境深刻变革之际进行。



文章认为，十多年来，越南与新加坡不断拓展在贸易、投资、数字化转型、绿色增长和区域合作等领域的合作。新加坡被视为东盟领先的金融、物流和创新中心，而越南则崛起为亚洲增长最快的制造业和数字经济体之一。



经济合作继续是双边关系的重要支柱。新加坡目前是越南最大的经济伙伴和外国投资来源国之一。



截至2026年初，新加坡在越南共有约4463个有效投资项目，注册资本总额约916亿美元，占越南吸收外国直接投资总额的17%以上。仅2026年前两个月，新加坡企业在越南新增注册投资资金就超过14.8亿美元，同比增长近28.5%，反映出新加坡企业对越南长期增长前景和投资环境的信心不断增强。



越新合作的典型象征是越南—新加坡工业园（VSIP）体系。经过近30年发展，该网络已扩展至22个工业园，预计到2026年底将增至30个。占地约1.2万公顷的工业园体系已吸引超过1000家企业和约234亿美元投资，推动了技术转移、工业能力提升、人力资源开发，并支持越南多个地方的工业化进程。





两国贸易关系也保持强劲增长。2025年，双边贸易额接近400亿新元，同比增长26.2%，使越南成为新加坡全球第十大贸易伙伴。其中，新加坡自越南进口增长超过53%，达到约131亿新元。这一趋势在2026年第一季度继续延续，双边贸易额约达136亿新元，同比增长38.3%。新加坡自越南进口增长近129%，主要集中在电气设备、能源、石油产品和高科技产品等领域。



文章认为，双方合作领域如今越来越多地与高科技制造、人工智能基础设施以及全球供应链重构相结合。两国经济关系不断深化，反映出双方希望在东盟下一阶段发展中发挥更大作用，特别是在数字经济、绿色转型、智慧物流和新兴技术等领域。



除经济合作外，新加坡与越南还继续推动区域合作，支持开放贸易并加强东盟互联互通。文章指出，在世界局势仍充满不稳定因素的背景下，加强东盟成员国之间的关系，将有助于提升区域的适应能力和可持续发展水平。



文章认为，凭借经济互补性、务实合作方式以及长期合作方向，新加坡与越南具备有利条件，未来将为东盟一体化和经济增长作出积极贡献。



《AsiaInvest Singapore》评价称，苏林总书记、国家主席即将对新加坡进行的访问，将是进一步巩固双边关系、加强两国未来经济联系的重要契机。（完）

