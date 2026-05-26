环保

越南政府总理指示加强自然灾害防治工作

越南政府总理已颁布第23/CT-TTg号指示，要求大力推进落实越共中央书记处2025年11月21日签发的第213-KL/TW号结论，进一步加强今后一个时期的自然灾害防治工作。

5月18日夜间受强降雨影响，农作物出现倒伏、受损情况。图自越通社
5月18日夜间受强降雨影响，农作物出现倒伏、受损情况。图自越通社

越通社河内——越南政府总理已颁布第23/CT-TTg号指示，要求大力推进落实越共中央书记处2025年11月21日签发的第213-KL/TW号结论，进一步加强今后一个时期的自然灾害防治工作。

政府总理的指示明确指出，近年来，自然灾害日益猛烈、异常、极端且难以预测。2024年和2025年，连续发生超历史极值的台风、暴雨洪水，多地出现严重内涝、山体滑坡、泥石流、山洪，造成人员、财产和基础设施极其严重的损失，对民众生活、生计以及经济社会发展产生了深远影响。

自然灾害防治工作一直受到整个政治体系和人民群众的关注。然而，基础设施工程的耐受能力仍有限；预警预报能力，特别是针对局地特大暴雨、山洪、山体滑坡的预警预报未能满足要求；部分地方在应对指挥领导方面还存在被动、慌乱的情况，尤其是在发生复杂、极端自然灾害时。

为大力推进落实中央书记处第213-KL/TW号结论，主动预防和应对未来自然灾害，确保人民生命安全，最大限度减少人民和国家财产损失，政府总理要求各部部长、部级机构负责人、各省市委书记及人民委员会主席以及相关单位负责人深刻领会并严格执行第213-KL/TW号结论；根据其职能、任务和权限，本着“主动预防 – 及时预报预警和指挥应对 – 迅速有效克服后果；保护人民生命安全是首要任务”的方针，主动领导、指示、坚决、同步、及时、有效地开展防灾减灾救灾及灾后恢复工作。

各省市委书记、人民委员会主席主动领导和负责本地的防灾抗灾及灾后恢复工作，为省委常委、省委常务、省级民防指挥部中的每位成员分配具体任务，直接负责、指导和督促各具体区域的自然灾害防治工作。

同时，指示核查和完善防灾抗灾计划、针对不同自然灾害类型按风险等级制定的应对方案，确保详细、具体、贴近实际，特别是应对强台风、山体滑坡、极端特大暴雨洪水、超历史极值内涝等情景，避免在灾害发生时陷入被动和措手不及。

各省市委书记、人民委员会主席须指示核查和评估防灾抗灾工程体系和关键基础设施（特别是交通、通信、电力工程）的安全水平和耐受能力，及时对薄弱工程进行升级、加固和修缮，以主动防范极端自然灾害；优先投入资源，集中力量在汛期前对存在安全隐患的堤坝、水库进行修缮和升级。

指示明确要求加强宣传，动员民众严格遵守规定及灾害预警时的安全建议，以减少因主观、疏忽造成的损失。认真、及时执行上级指示；主动组织疏散、撤离危险区域民众（必要时采取强制搬迁措施以确保人民生命安全）。

政府总理指示农业与环境部根据其职能、任务和权限，主动指导开展防灾抗灾及灾后恢复工作。农业与环境部牵头，会同相关部委和地方提高灾害预警预报质量，集中对极端自然灾害类型进行早期、详细的预报。

vnanet-potal-80-nam-ngay-truyen-thong-phong-chong-thien-tai-2251946-2252026-cong-dong-chung-tay-phong-chong-thien-tai-8773727.jpg
在光中战役（2025年11月）期间，部队官兵出击帮助顺化市禄安乡受暴雨洪水影响的民众修缮房屋。图自越通社

国防部指示各力量保持救援救难值班工作，随时应对可能发生的各种情况，绝不被动；部署112总台系统，用于接收信息、支持灾害应对及搜救工作。

公安部指示地方公安及相关单位随时准备协调、安排车辆和力量应对灾害；配合检查、严肃处理违反堤坝管理、侵占河床、河滩等违法行为。

工贸部指示各水电站大坝业主严格遵守大坝安全管理规定、水库及水库群运行调度规程；对违规行为坚决依法处理。（完）

越通社
#越南政府总理 #指示 #自然灾害防治
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

更多

2025年5月28日上午，顺化市旅游局与“顺化——越南中部减塑城市”项目协调委员会在富荣县富安乡联合举行了“屯潭减塑旅游点”揭牌仪式。图自越通社

顺化5年减塑超933吨 生活垃圾源头分类全面推行

在“顺化——越南中部减塑城市”项目实施5年后，顺化市已成功减少逾933.6吨塑料垃圾泄漏至自然环境，并在全市范围内推行生活垃圾源头分类。该项目总结研讨会于5月23日由顺化市人民委员会与WWF越南代表处联合举办。

在海防市昆山—劫泊世界遗产区的昆山湖边，代表们在集会结束后放鱼，丰富水资源。图自越通社

越南实现自然保护融资机制多元化

越南正逐步实现自然保护融资机制的多样化。生物多样性融资、碳信用额、公私合作、自然旅游和民营部门的投资等举措为加强自然保护和生态系统恢复的资源创造更多机遇。与此同时，越南积极鼓励全社会参与的生物多样性保护模式。

同塔梅生态保护区占地面积超过106公顷，并即将扩建至60公顷。图自越通社

守护“绿色家园”，推动可持续发展：地方的行动

越南农业与环境部表示，近年来，越南在自然保护、生态系统修复以及推动人与自然和谐发展方面取得了积极进展。然而，生物多样性仍面临生态退化、气候变化以及非法猎捕和野生动物贸易等多重挑战。

生物救助、保护和发展中心职能力量将13只野生动物被放归大自然。图自越通社

广治省：13只野生动物被放归大自然

5月21日上午，峰牙-己榜国家公园管理局通报，该局旗下生物救助、保护和发展中心同相关单位将13只野生动物放归大自然，包括2只花面狸、4只熊猴和7只猕猴。

资料图。图自越通社

E10汽油可兼容目前市场上90%以上的车辆

越南工贸部正在就政府决议草案征求意见，旨在解决相关困难并加快推广使用E10乙醇汽油。起草机构表示，这种燃料可兼容目前市场上90%以上的车辆，无需对发动机进行改造，并且能够显著减少污染物排放。

河内市加强对E10生物汽油转换路线图的监管

河内市加强对E10生物汽油转换路线图的监管

根据越南工贸部第50/2025/TT-BCT号通知的规定，自2026年6月1日起，全国流通的无铅汽油必须掺混为E10生物汽油。为实现这一路线图，河内市市场管理分局正集中加强宣传与监督工作，保障市场供应来源稳定，同时保护消费者的合法权益。

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥。图自越通社

广治省向救援中心移交珍稀暗影巨蜥

5月19日上午，越南广治省赵平乡人民委员会主席阮成武表示，该地方与赵丰林检站配合，将一只珍稀的暗影巨蜥移交给丰芽格邦国家公园生物救援、保护与发展中心，以便进行暂时的照顾与救援。

时隔20多年后首次在越南记录到豺狼的踪迹。图自越通社

时隔20多年后首次在越南记录到豺狼的踪迹

5月14日，乂安省普活（Pù Hoạt）自然保护区主任阮文生表示，科学家们通过在该保护区内设置的红外相机系统，捕捉到了豺狼（学名：Cuon alpinus）的影像。这是20多年来，首次在越南野外记录到这种珍稀食肉动物。

越南农业与环境部水文气象局在河内与由斯里兰卡农业、畜牧、土地与水利部及斯里兰卡气象局、亚洲防灾减灾中心（ADPC）代表组成的代表团举行工作会谈。水文气象局供图

越南与斯里兰卡分享水文气象领域经验

5月4日，越南农业与环境部水文气象局在河内与由斯里兰卡农业、畜牧、土地与水利部及斯里兰卡气象局、亚洲防灾减灾中心（ADPC）代表组成的代表团举行工作会谈。

芹苴市屋顶太阳能设施安装。图自越通社

政府总理第10号通知：节约用电、发展屋顶太阳能

用电需求增加，尤其是在炎热季节，对节约和高效用电提出了迫切要求。越南政府总理第10/CT-TTg号通知的出台，成为各地、企业和民众同步实施缓解供电压力、助推屋顶太阳能发展方案的基础。

河内地铁启用自动售票系统。图自Vietnam+

数字化转型助力城市轨道交通高质量发展

在河内交通拥堵和空气污染压力日益加大的背景下，推动出行方式向绿色、可持续转变已成为当务之急。在此趋势下，城市轨道交通（Metro）正日益成为市民青睐的出行方式，有效缓解城市基础设施压力，并逐步提升生活环境质量。