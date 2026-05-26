越南政府总理指示加强自然灾害防治工作

越通社河内——越南政府总理已颁布第23/CT-TTg号指示，要求大力推进落实越共中央书记处2025年11月21日签发的第213-KL/TW号结论，进一步加强今后一个时期的自然灾害防治工作。



政府总理的指示明确指出，近年来，自然灾害日益猛烈、异常、极端且难以预测。2024年和2025年，连续发生超历史极值的台风、暴雨洪水，多地出现严重内涝、山体滑坡、泥石流、山洪，造成人员、财产和基础设施极其严重的损失，对民众生活、生计以及经济社会发展产生了深远影响。



自然灾害防治工作一直受到整个政治体系和人民群众的关注。然而，基础设施工程的耐受能力仍有限；预警预报能力，特别是针对局地特大暴雨、山洪、山体滑坡的预警预报未能满足要求；部分地方在应对指挥领导方面还存在被动、慌乱的情况，尤其是在发生复杂、极端自然灾害时。



为大力推进落实中央书记处第213-KL/TW号结论，主动预防和应对未来自然灾害，确保人民生命安全，最大限度减少人民和国家财产损失，政府总理要求各部部长、部级机构负责人、各省市委书记及人民委员会主席以及相关单位负责人深刻领会并严格执行第213-KL/TW号结论；根据其职能、任务和权限，本着“主动预防 – 及时预报预警和指挥应对 – 迅速有效克服后果；保护人民生命安全是首要任务”的方针，主动领导、指示、坚决、同步、及时、有效地开展防灾减灾救灾及灾后恢复工作。

各省市委书记、人民委员会主席主动领导和负责本地的防灾抗灾及灾后恢复工作，为省委常委、省委常务、省级民防指挥部中的每位成员分配具体任务，直接负责、指导和督促各具体区域的自然灾害防治工作。



同时，指示核查和完善防灾抗灾计划、针对不同自然灾害类型按风险等级制定的应对方案，确保详细、具体、贴近实际，特别是应对强台风、山体滑坡、极端特大暴雨洪水、超历史极值内涝等情景，避免在灾害发生时陷入被动和措手不及。



各省市委书记、人民委员会主席须指示核查和评估防灾抗灾工程体系和关键基础设施（特别是交通、通信、电力工程）的安全水平和耐受能力，及时对薄弱工程进行升级、加固和修缮，以主动防范极端自然灾害；优先投入资源，集中力量在汛期前对存在安全隐患的堤坝、水库进行修缮和升级。



指示明确要求加强宣传，动员民众严格遵守规定及灾害预警时的安全建议，以减少因主观、疏忽造成的损失。认真、及时执行上级指示；主动组织疏散、撤离危险区域民众（必要时采取强制搬迁措施以确保人民生命安全）。



政府总理指示农业与环境部根据其职能、任务和权限，主动指导开展防灾抗灾及灾后恢复工作。农业与环境部牵头，会同相关部委和地方提高灾害预警预报质量，集中对极端自然灾害类型进行早期、详细的预报。

在光中战役（2025年11月）期间，部队官兵出击帮助顺化市禄安乡受暴雨洪水影响的民众修缮房屋。图自越通社

国防部指示各力量保持救援救难值班工作，随时应对可能发生的各种情况，绝不被动；部署112总台系统，用于接收信息、支持灾害应对及搜救工作。



公安部指示地方公安及相关单位随时准备协调、安排车辆和力量应对灾害；配合检查、严肃处理违反堤坝管理、侵占河床、河滩等违法行为。



工贸部指示各水电站大坝业主严格遵守大坝安全管理规定、水库及水库群运行调度规程；对违规行为坚决依法处理。（完）