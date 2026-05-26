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还不到早上6点30分，烈日便已高高升起，民众也比往常更早开启一天的生活。图自 越通社
还不到早上6点30分，烈日便已高高升起，民众也比往常更早开启一天的生活。图自 越通社
不少市民一大早便外出骑行锻炼，以便比平时更早回到家中。图自 越通社
不少市民一大早便外出骑行锻炼，以便比平时更早回到家中。图自 越通社
不少民众也比平日更早出门上班，以避开早高峰和逐渐升高的气温。图自 越通社
不少民众也比平日更早出门上班，以避开早高峰和逐渐升高的气温。图自 越通社
从清晨开始，不少民众便趁早外出购买食品和新鲜蔬菜。图自 越通社
从清晨开始，不少民众便趁早外出购买食品和新鲜蔬菜。图自 越通社
还不到早上7点，河内街头已满是出行的民众和车辆，人们纷纷选择提早出门，以避开一天中最炎热的时段。图自 越通社
还不到早上7点，河内街头已满是出行的民众和车辆，人们纷纷选择提早出门，以避开一天中最炎热的时段。图自 越通社
清晨时分，趁着空气中尚存几分凉意，市民们骑车穿行在河内街头。图自 越通社
清晨时分，趁着空气中尚存几分凉意，市民们骑车穿行在河内街头。图自 越通社
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烈日炙烤下的河内：民众与高温“赛跑”

河内正经历一年中最炎热、最闷热的高温时段，气温持续维持在较高水平，对民众生活的方方面面带来影响。为应对高温天气带来的不便，当地民众也主动调整日常作息和工作安排，选择更早开始一天的生活与工作。

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#气候变化 #炎热

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