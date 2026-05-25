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文关各生产作坊引入机器进行生产，以减轻劳动强度，提高黑香产品的产能。图自越通社
香芯劈好后被拿去晾晒干，以备制作黑香之用。图自越通社
兴安省延河乡文关的多个制香作坊吸纳了大量当地劳动力。图自越通社
文关各生产作坊引入机器进行生产，以减轻劳动强度，提高黑香产品的产能。图自越通社
文关的制香技艺吸引了外国游客前来参观拍照。图自越通社
兴安省延河乡文关黑香具有天然香气，是松脂与木炭的完美结合。图自越通社
当地百姓正在包装文关黑香。图自越通社
兴安省文关着力守护传统黑香制作技艺
文关黑香以其浓郁纯正的香气而闻名。这一传统产品不仅为当地百姓带来了可持续的生计，也为保护和弘扬家乡的传统手工艺作出了积极贡献。
2026年05月25日星期一 08:30
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