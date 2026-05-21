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越南国旗在桂塘经济—科学技术服务站（DK1/8海上高脚屋）上。图自越通社
越南国旗在桂塘经济—科学技术服务站（DK1/8海上高脚屋）上。图自越通社
越南国旗在邻近大礁B岛码头区域的拖船上飘扬。图自越通社
越南国旗在邻近大礁B岛码头区域的拖船上飘扬。图自越通社
越南国旗迎风飘扬的画面，激发起民族自豪感，也彰显了祖国神圣的海洋岛屿主权。图自越通社
越南国旗迎风飘扬的画面，激发起民族自豪感，也彰显了祖国神圣的海洋岛屿主权。图自越通社
越南国旗在桂塘经济—科学技术服务站（DK1/8海上高脚屋）上。图自越通社
越南国旗在桂塘经济—科学技术服务站（DK1/8海上高脚屋）上。图自越通社
五角金星红旗在西礁A岛居民家门前飘扬。图自越通社
五角金星红旗在西礁A岛居民家门前飘扬。图自越通社
西礁A岛主权界碑区域。图自越通社
西礁A岛主权界碑区域。图自越通社
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越南五星红旗在万里海疆升起

越南国旗在祖国海天之间高高飘扬，激发起民族自豪感，也彰显了国家不可侵犯的神圣海洋岛屿主权。在舰船、岛屿以及DK1海上高脚屋平台上，五角金星红旗成为信念、意志与爱国情怀的象征。

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#五星红旗 #国旗 #海洋岛屿主权

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