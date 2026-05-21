Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
越南国旗在桂塘经济—科学技术服务站（DK1/8海上高脚屋）上。图自越通社
越南国旗在邻近大礁B岛码头区域的拖船上飘扬。图自越通社
越南国旗迎风飘扬的画面，激发起民族自豪感，也彰显了祖国神圣的海洋岛屿主权。图自越通社
越南国旗在桂塘经济—科学技术服务站（DK1/8海上高脚屋）上。图自越通社
五角金星红旗在西礁A岛居民家门前飘扬。图自越通社
西礁A岛主权界碑区域。图自越通社
越南五星红旗在万里海疆升起
越南国旗在祖国海天之间高高飘扬，激发起民族自豪感，也彰显了国家不可侵犯的神圣海洋岛屿主权。在舰船、岛屿以及DK1海上高脚屋平台上，五角金星红旗成为信念、意志与爱国情怀的象征。
2026年05月21日星期四 08:00
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#五星红旗
#国旗
#海洋岛屿主权
相关新闻
播撒爱国种子 培育祖国未来新苗
29/04/2026 08:15
越南全国人民兴高采烈，涌上街头庆祝越南U22国家男子足球队的胜利
19/12/2025 08:31
日本境内参与人数最多的越南国旗人形拼图活动创下世界纪录
18/11/2025 08:15
独立日第80个黎明
02/09/2025 09:03
直升机悬挂国旗彩排 迎接“9•2”国庆盛典
20/08/2025 14:24
岘港：沿海沙滩地带渔民的谋生节奏
20/05/2026 08:00
纪念胡志明主席诞辰136周年：《胡志明主席——博大的爱》
19/05/2026 08:15
笛祠风筝：当竹木在匠人手中“开口歌唱”
18/05/2026 08:15
烈日与海风中守护千年盐味
17/05/2026 09:00
蚕丝的奇妙之旅：从蚕茧到丝绸
16/05/2026 08:15
胡志明少年先锋队成立85周年：“少先队与祖国共成长”
15/05/2026 08:15
广西百色生态茶与文化遗产亮相河内2026 “茶和天下·雅集”
14/05/2026 16:19
咖啡花盛开 山罗山区遍染诗意浪漫
14/05/2026 08:15
同塔省鸟栖国家公园：修复湿地生态 吸引鸟类栖息
13/05/2026 08:15
越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕
12/05/2026 08:29
西宁省居民守护日早乡村的传统生计
12/05/2026 08:15
野生鸟类飞临还剑湖：首都中心的一片宁静画面
11/05/2026 08:15
河内将关于发展越南文化的第80号决议落到实处：从“资源”到发展动力
10/05/2026 09:00
越南芹苴市清晨薄雾中的诗意之美
09/05/2026 09:00
守护顺化赖恩村著名民间画
08/05/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所
07/05/2026 14:46
奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响
07/05/2026 08:15
印度举行隆重仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访印
06/05/2026 12:30
得乐省古林中的“驯象人”：与大象同行的守护者
06/05/2026 08:15
探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景
05/05/2026 08:15
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客