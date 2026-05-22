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李山特区是广义省的前哨岛屿，距离大陆约15海里。这里不仅拥有原始迷人的自然风光，被誉为“海岛旅游天堂”，同时也保留着传统渔村顽的生活空间，当地居民世代与海洋相依相伴。图片来源：越通社播发
满舱海产品，见证着渔民一夜出海作业的丰收成果。图片来源：越通社播发
李山特区宁静祥和的海岛风光。图片来源：越通社播发
李山特区鱼市以新鲜丰富的海产品闻名，处处洋溢着传统海边集市热闹而多彩的独特风情。图片来源：越通社播发
渔民们驾着圆形竹篮船，将捕获的海鱼运送上岸。这一朴实画面，为前哨海岛充满生机的劳动图景增添了独特色彩。图片来源：越通社播发
满载而归的渔获，让李山渔民脸上洋溢着灿烂笑容。图片来源：越通社播发
渔民们在码头整理围网渔获，并现场分类海产品，以便及时送往市场销售，丰收出海带来的喜悦溢于言表。图片来源：越通社播发
天色尚未完全放亮，渔船便陆续驶入李山渔港，出售海产品、补充燃油和食品，为新一轮出海捕捞做准备。图片来源：越通社播发
李山特区鱼市以新鲜丰富的海产品闻名，处处洋溢着传统海边集市热闹多彩的独特风情。图片来源：越通社播发
李山特区安永渔港清晨一派繁忙景象
清晨时分，在李山特区，安永村的渔港区域已是一片繁忙景象。经过一夜出海作业的渔船陆续靠岸，这里也成为当地渔民熟悉的海产交易集散地。
2026年05月22日星期五 08:30
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