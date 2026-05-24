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DK1海上高脚屋——茫茫大海上的特殊家园

在茫茫大海中央，DK1海上高脚屋如同特殊的房屋屹立于风浪之中。这里终年只有海风和浪涛声，但守岛官兵依然保持着朴素的生活节奏。

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茫茫大海中的DK1海上高脚屋。图自越通社
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DK1海上高脚屋的战士们。图自越通社
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DK1海上高脚屋的战士与工作团进行文艺交流。图自越通社
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在海况有利条件下，工作船靠近海上高脚屋。图自越通社
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从陆地送来的每一份礼物被运上高脚屋。图自越通社
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高脚屋上的战士们等待迎接工作团。图自越通社
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耸立在茫茫大海中的钢腿支柱。图自越通社
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DK1海上高脚屋上的绿色菜园。图自越通社
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DK1海上高脚屋顶上的直升机停机坪，是在紧急情况下与陆地连接的通道。图自越通社
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在茫茫大海中依依不舍的挥手告别。图自越通社
越通社
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