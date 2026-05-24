DK1海上高脚屋——茫茫大海上的特殊家园

在岘港市沿海沙滩地带的渔村中，渔民主要依靠近海捕捞、当天往返的方式谋生。当渔船归来时，这里的海滩又热闹起来，将捕捞到的海产品运上岸卖给商贩的景象十分繁忙。在捕捞季节，丰富的海洋渔业资源为渔民带来了可观的收入来源，进一步鼓舞他们安心出海、坚守传统渔业。