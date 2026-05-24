DK1海上高脚屋——茫茫大海上的特殊家园

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水车——义安省平准山谷傣族世代传承的本土智慧
水车不仅是灌溉农田的重要工具，更是平准山谷傣族同胞世代传承的传统文化象征。
李山特区安永渔港清晨一派繁忙景象
清晨时分，在李山特区，安永村的渔港区域已是一片繁忙景象。经过一夜出海作业的渔船陆续靠岸，这里也成为当地渔民熟悉的海产交易集散地。
越南五星红旗在万里海疆升起
越南国旗在祖国海天之间高高飘扬，激发起民族自豪感，也彰显了国家不可侵犯的神圣海洋岛屿主权。在舰船、岛屿以及DK1海上高脚屋平台上，五角金星红旗成为信念、意志与爱国情怀的象征。
岘港：沿海沙滩地带渔民的谋生节奏
在岘港市沿海沙滩地带的渔村中，渔民主要依靠近海捕捞、当天往返的方式谋生。当渔船归来时，这里的海滩又热闹起来，将捕捞到的海产品运上岸卖给商贩的景象十分繁忙。在捕捞季节，丰富的海洋渔业资源为渔民带来了可观的收入来源，进一步鼓舞他们安心出海、坚守传统渔业。
纪念胡志明主席诞辰136周年：《胡志明主席——博大的爱》
怀着博大的爱，胡志明主席将自己的一生全部奉献给民族解放事业，奉献给祖国和人民的独立与自由，奉献给全世界受压迫人民的解放事业。
笛祠风筝：当竹木在匠人手中“开口歌唱”
在乌延大地上空高高飞翔的笛祠风筝背后，是河内市伯杨内村匠人们世代守护与传承的精湛手工技艺。
烈日与海风中守护千年盐味
在炽烈骄阳和干热“老挝风”的侵袭下，盐田里的盐农们依旧日复一日辛勤劳作。他们坚守的不仅是一份生计，更是在守护一项正逐渐消逝的传统文化价值
蚕丝的奇妙之旅：从蚕茧到丝绸
在现代生活节奏中，这一完整的传统手工工艺流程，依然被兴安省匠人们默默坚守，在岁月流转中织就传统价值。
胡志明少年先锋队成立85周年：“少先队与祖国共成长”
1941年5月15日，在高平省北坡（Pác Bó），在胡志明主席的领导以及共青团的直接负责下，救国儿童队——胡志明少年先锋队的前身正式成立。经过85年的建设与成长，胡志明少年先锋队不仅成为数百万少先队员共同的家园，也成为开展教育、锻炼和培养革命理想的重要环境，为塑造人格、培育梦想作出了积极贡献。
广西百色生态茶与文化遗产亮相河内2026 “茶和天下·雅集”
生态茶的味道以及百色地区独特的文化遗产成为了5月14日在河内开幕的2026 “茶和天下·雅集”交流空间的焦点。本次活动由中国广西壮族自治区文化和旅游厅与越南中国文化中心联合举办，旨在增进友谊并推动中国广西与越南文化旅游合作。
咖啡花盛开 山罗山区遍染诗意浪漫
四月底五月初，山罗省披上了咖啡花洁白纯净的盛装。一簇簇花朵在山坡上绽放，将整个山林空间照亮，营造出如诗如画的美景，吸引众多年轻人前来参观、拍照和体验。
同塔省鸟栖国家公园：修复湿地生态 吸引鸟类栖息
同塔省鸟栖国家公园正积极采取多项措施，推动湿地生态系统可持续“复苏”。得益于这些努力，数以千计的鸟类和白鹭重新出现在这里的湿地区域。
越南祖国阵线第十一次全国代表大会隆重开幕
2026年5月12日上午，越南祖国阵线第十一次全国代表大会（2026-2031年任期）在首都河内国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏等党和国家领导人出席开幕式。
西宁省居民守护日早乡村的传统生计
在西宁省日早乡（合并前：隆安省新柱县），朴实勤劳的居民仍日复一日坚守纸莎草种植和米粉制作，延续着这片乡村数百年来的生活气息。
野生鸟类飞临还剑湖：首都中心的一片宁静画面
初夏时节，白鹭、夜鹭、苍鹭等多种野生鸟类陆续现身河内还剑湖畔。它们时而凌空盘旋，时而掠水觅食，栖息于葱郁树冠之间，与潋滟湖光和首都中心静谧氛围相映成趣，共同勾勒出一幅灵动和谐的城市生态画卷。
河内将关于发展越南文化的第80号决议落到实处：从“资源”到发展动力
在越共中央政治局颁布关于发展越南文化的第80号决议后，首都河内正逐步将各项目标和方向具体化。推动文化成为发展支柱，不再停留于口号或表面活动，而是朝着务实、高效并具有广泛影响力的方向推进。
越南芹苴市清晨薄雾中的诗意之美
近日，越南芹苴各乡村披上一层难得一见的诗意景致。浓雾与泛着微红的晨曦交织在一起，勾勒出既梦幻又宁静的水乡画卷。
守护顺化赖恩村著名民间画
在顺化古都人民的信仰生活中存在了400多年的赖恩村画，曾一度濒临失传。尽管该画种已得到复兴，但至今其生机仅存于少数艺人的双手之上，给这门深具信仰印记的民间画种提出了传承保护的课题。
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所
在对印度共和国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月7日上午访问了位于孟买的印度国家证券交易所（NSE），并受邀参加敲钟仪式。
奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响
奠边府大捷是20世纪反对殖民主义、争取独立自由斗争中的光辉里程碑，是越南人民保卫祖国的光辉历史中一场具有战略决战意义的战役，众志成城凝聚民族与时代力量。这一胜利是英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响。