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永成寺内长达100米的卧佛涅槃像。图自越通社
寺院园区道路两旁精雕细刻的那伽神龙浮雕。图自越通社
大雄宝殿内，两排高大的立柱支撑起殿顶，营造出宽敞通透、清凉舒适的空间。正殿墙面与天花板布满精美绚丽的浮雕与壁画，生动再现了佛陀从诞生到修行悟道的一生。图自越通社
正殿墙壁上精心装饰的浮雕，讲述佛陀修行成道故事。图自越通社
高达27米的释迦牟尼禅坐佛像矗立于永成寺宁静祥和的空间之中。图自越通社
永成寺内长100米的佛陀涅槃卧像。图自越通社
永成寺正殿入口处，一尊高10米的立佛像十分引人注目。图自越通社
释迦牟尼禅坐佛像是永成寺最醒目的标志性景观。图自越通社
永成寺是安江省独具特色的文化与信仰旅游目的地。图自越通社
安江省高棉寺庙大型佛像建筑群
位于安江省安州乡的永成寺拥有规模宏大的佛像建筑群，建筑风格展现高棉族南宗佛教教派的文化特色。
2026年05月26日星期二 08:00
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#永成寺
#佛像建筑群
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