岘港市拓展“世界最美乡村”旅游空间

被评选为2025年“世界50个最美乡村”之一的岘港市会安东坊锦清椰林村，如今正成为吸引国际游客的热门目的地。目前，该景区平均每日接待游客约6000至7000人次，节假日期间游客数量甚至接近1万人次。游客持续增长的同时，也给当地旅游基础设施和服务能力带来一定压力。

旅游企业代表段福才：“为了更好地服务游客，我认为应当根据不同需求设计多样化游览线路。喜欢热闹氛围的游客，可集中体验椰林核心区域的活动；而偏爱安静、轻松体验的游客，则可以安排更加优美、独立的游览路线，这样将更受欢迎。”

预计自今年6月起，当地政府将正式启动椰林旅游空间扩展计划，同时重新规划参观线路，并推出更多高品质体验型旅游服务。

岘港市会安东坊人民委员会主席陈晋勇：“相关工作将从6月开始逐步实施，未来椰林旅游空间将扩大至近100公顷水域面积，并在此基础上建设新的参观线路，朝着绿色、清洁、美丽的旅游目的地方向发展，不断提升游客满意度。”

当地居民普遍支持扩大水椰林旅游空间的规划，希望更多社区居民能够公平共享旅游业发展带来的经济收益。同时，当地政府也已与多家旅行社展开合作，共同开发新的旅游线路，以满足不同客源市场日益多样化的需求。

印度游客：“这是我们第一次来到这个特别的村庄。当地居民划竹篮船的技巧令人赞叹，整个体验非常精彩。这里的旅游组织井然有序，环境也十分整洁，给我们留下了非常美好的印象。”

在推进旅游空间扩展的同时，当地政府也正积极与相关单位协调合作，进一步完善旅游基础设施，逐步解决现有短板。随着一系列新举措陆续落地，锦清椰林村有望在未来为游客带来更加丰富、新颖的旅游体验。（完）