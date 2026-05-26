经济

北部电力公司建议在负荷接近创纪录水平时节约用电

近日越南北部大面积高温天气导致用电需求猛增，推动该地区电力负荷升至非常高的水平，接近2025年记录的峰值。在此背景下，北部电力公司建议客户高效节约用电，以减轻电力系统压力。

Nhan Thanh Huyền
北部电力公司建议民众和企业安全、节约用电，特别是在12时至15时以及20时30分至24时的高峰时段。图自越通社
北部电力公司建议民众和企业安全、节约用电，特别是在12时至15时以及20时30分至24时的高峰时段。图自越通社

越通社河内——近日越南北部大面积高温天气导致用电需求猛增，推动该地区电力负荷升至非常高的水平，接近2025年记录的峰值。在此背景下，北部电力公司建议客户高效节约用电，以减轻电力系统压力。

据国家水文气象预报中心消息，自5月23日以来，越南北部多地出现37至39摄氏度的高温天气，部分区域气温甚至超过39摄氏度。在城市地区，由于道路及混凝土结构的强吸热效应，室外实际体感温度可能高达40摄氏度以上。白天持续高温，加上夜间降温缓慢，导致空调、风扇等制冷设备的使用需求急剧攀升。

北部电力公司称，在刚刚过去的周末两天，由其管理的北部17个省市（不包括河内）峰值功率继续维持在较高水平。具体而言，2026年5月23日达到18666兆瓦，5月24日达到18387兆瓦，远高于2025年5月同期峰值功率15940兆瓦。

根据5月25日的负荷预测，北部地区峰值功率有可能超过2025年记录的最高用电峰值（2025年8月4日22时30分记录的峰值功率18983.9兆瓦，当日商业电量达3.9309亿千瓦时）。这表明今年电力系统运行压力来得更早，并从5月底开始呈现强劲增长趋势。

因此，北部电力公司建议民众和企业安全、节约用电，特别是在12时至15时以及20时30分至24时的高峰时段。电力行业建议将空调温度设置在26-27摄氏度或以上，并结合使用风扇以提高制冷效果；在高峰时段限制同时使用多个大功率电器；不使用时应关闭不必要的电器设备；优先使用贴有节能标签的设备。

此外，北部电力公司也鼓励各家庭户和企业研究安装使用自发自用屋顶太阳能发电，以主动保障就地电源，为在持续高温天气期间减轻国家电力系统压力作出贡献。（完）

与会代表参观智能电网建设工程 图自越通社

昆岛特区正式投入使用智能电网

2月1日下午，胡志明市电力总公司在昆岛特区举行昆岛特区智能电网建设工程落成暨挂牌仪式。这是一项重点工程，对推进能源基础设施现代化具有重要意义，有助于服务经济社会发展，保障国防安全，提升岛上人民生活质量。

Nhan Thanh Huyền
越通社
#北部电力公司 #越南北部 #负荷 #创纪录水平 #节约用电
关注 VietnamPlus

相关新闻

2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元

2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元

越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。

永龙省中南茶荣太阳能发电厂。图自越通社

为应对2026年旱季缺电风险提前做好应急预案准备

据越南电力集团（EVN）电力经营与采购部副主任阮孟光介绍，早在2026年前几个月，国家电力系统就面临着“双重”压力。一方面，用电负荷出现异常快速增长，而全球地缘政治格局之变对进口燃料供应造成影响。此外，预计厄尔尼诺现象将导致各水电站水库来水量下降，使电力供应保障工作面临更多挑战。

胡志明市电力行业工人在检查2020-2025年阶段新投资建设的现代化110千伏集场变电站的运行情况。图自越通社

能源安全：胡志明市为实现两位数增长目标保障“充足—清洁—可靠”的电力供应

在未来阶段，保障电力供应以服务两位数增长目标，已成为胡志明市面临的一项紧迫任务。4月4日由胡志明市电力总公司与各研究院、协会、企业和《劳动者报》联合举办的研讨会上，专家、管理者和企业一致认为：电力不仅要“充足”，还必须“清洁”、“可靠”，以满足快速、可持续发展的要求。

广泽一号热电厂。图自越通社

广泽一号热电厂1号机组首次并网成功

据越南电力集团（EVN）的消息，4月12日，位于广治省广泽电力中心的广泽一号热电厂1号机组首次并网成功。该项目由越南电力集团担任投资方，二号电力项目管理委员会（EVNPMB2）负责直接管理与运行。

越南力争在2026年实现全国电力总消耗量至少减少3%的目标

越南力争在2026年实现全国电力总消耗量至少减少3%的目标

越南政府总理近日签署了关于加强节电措施和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号指令。该指令明确指出：确保生产、商业和人民生活所需的安全、稳定、持续的电力供应，是经济增长和国家能源安全的关键、紧迫且至关重要的任务。

更多

泰国企业代表了解越南的投资环境。图自越通社

越南——极具吸引力的投资热土

据越南财政部外国投资局最新统计数据显示，截至今年4月底，泰国在越有效投资项目累计达805个，注册资本总额超过154亿美元。凭借这一成果，泰国已成为越南第八大外资来源国，同时在对越投资的东盟国家中位列第二。泰国企业在越的主要投资领域覆盖加工制造、风力发电、石油化工、房地产以及批发零售等。

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：河内必须率先发展保障性租赁住房

黎明兴表示，首都河内是国家政治、行政中心，是全国城镇化速度最快的城市之一。选择河内作为讨论并商定保障性租赁住房发展规划的试点城市，旨在积累经验，快速全面地完善相关政策机制，并为其他主要城市和重点经济区域复制推广提供基础。

国际游客在富国岛美丽海滩游玩。图自越通社

2027年APEC会议：富国岛期待成为“绿色岛屿”

2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）将成为一个历史性“助推器”，助力富国特区（安江省）实现全面绿色转型，成为符合国际标准的绿色岛屿城市典范，拥有优质的环境和绿色基础设施。

越南建筑师协会副主席、建筑材料展厅创始人阮秋风。图自tuoitre.vn

绿色经济对越南GDP的贡献率有望超过10%

据预测，到2030年，绿色经济有望为越南国内生产总值（GDP）贡献超过10%，并创造数十万个新就业岗位。这是由胡志明市创新创业中心（SIHUB）与建筑材料展厅（Gallery Architecture & Materials）于5月25日联合举行的“2026年智慧景观与健康生活博览会”（Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026）新闻发布会上提供的信息。

三星（越南）的生产厂。图自越通社

转变思维 吸引新时期外资

越南已经到了需要果断转变思维的时候，即从过去“铺红地毯”、不惜一切代价吸引外资，转向更加注重选择性和实际成效，把技术、创新、绿色发展、与本土企业联动以及附加值作为衡量标准。

准备发往越南的集装箱在南宁国际铁路港集结。图自越通社

越中新增一条跨境物流路线

5月23日下午，一列装载170吨氢氧化钙的集装箱列车从广西壮族自治区贵港站鸣笛启程，经由南宁国际铁路港中转接驳后运往越南安员站。这是继“柳州—南宁—越南”铁路跨境物流通道打通后，新增的一条越中跨境物流新路线。

客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社

国有企业股份制改革：提升质量，吸引外资

在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

附图 图自越通社

《越南民航安全绩效指数》发布

越南建设部近日颁布关于越南民用航空安全计划的通知，其中明确了“越南民航安全绩效指指数”。该通知自2026年7月1日起正式生效。

北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈 图自越通社

北宁省推动与德国企业投资对接与合作

5月23日，在德国工作访问期间，北宁省委副书记陈辉方率领的工作代表团与越南驻德国大使馆举行工作会谈，旨在推动与德国企业在科技、工业、农业、文化及人力资源开发等领域的投资对接与合作。

钵场陶瓷正式加入全球创意手工艺城市网络。图自越通社

河内手工艺村发展规划：打造宜居绿色空间

面向为了实现将传统生产区域转变为绿色生态系统的目标，河内正在大力部署重新规划手工艺村空间的多项举措。此举旨在让手工艺村“蜕变”成为“村中城”，直接为首都实现两位数经济增长目标做出贡献。

富国岛开通往返中国香港直飞航线。图自越通社

富国岛开通往返中国香港直飞航线

5月22日，太阳富国航空公司正式开通中国香港特别行政区至越南富国岛直飞航线。该航线初期开通每周5班，并计划未来增加航班频次，以进一步促进双方旅游合作。