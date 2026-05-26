北部电力公司建议在负荷接近创纪录水平时节约用电

越通社河内——近日越南北部大面积高温天气导致用电需求猛增，推动该地区电力负荷升至非常高的水平，接近2025年记录的峰值。在此背景下，北部电力公司建议客户高效节约用电，以减轻电力系统压力。



据国家水文气象预报中心消息，自5月23日以来，越南北部多地出现37至39摄氏度的高温天气，部分区域气温甚至超过39摄氏度。在城市地区，由于道路及混凝土结构的强吸热效应，室外实际体感温度可能高达40摄氏度以上。白天持续高温，加上夜间降温缓慢，导致空调、风扇等制冷设备的使用需求急剧攀升。



北部电力公司称，在刚刚过去的周末两天，由其管理的北部17个省市（不包括河内）峰值功率继续维持在较高水平。具体而言，2026年5月23日达到18666兆瓦，5月24日达到18387兆瓦，远高于2025年5月同期峰值功率15940兆瓦。



根据5月25日的负荷预测，北部地区峰值功率有可能超过2025年记录的最高用电峰值（2025年8月4日22时30分记录的峰值功率18983.9兆瓦，当日商业电量达3.9309亿千瓦时）。这表明今年电力系统运行压力来得更早，并从5月底开始呈现强劲增长趋势。



因此，北部电力公司建议民众和企业安全、节约用电，特别是在12时至15时以及20时30分至24时的高峰时段。电力行业建议将空调温度设置在26-27摄氏度或以上，并结合使用风扇以提高制冷效果；在高峰时段限制同时使用多个大功率电器；不使用时应关闭不必要的电器设备；优先使用贴有节能标签的设备。



此外，北部电力公司也鼓励各家庭户和企业研究安装使用自发自用屋顶太阳能发电，以主动保障就地电源，为在持续高温天气期间减轻国家电力系统压力作出贡献。（完）

Nhan Thanh Huyền