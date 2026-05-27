经济

广宁省拟在芒街投建两座跨境大桥

广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社广宁省—— 广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

根据规划，北仑三桥区域将开辟通关通道以及芒街国际口岸货物运输专用通道，规划占地面积约55.3公顷。周边功能区包括：紧邻口岸、占地约360公顷的物流园区；占地265公顷的陆林河（Sông Lục Lầm）南岸工业区，以及占地约110公顷的新增设物流区。

目前，连接“海防—下龙—芒街”高速公路的引道及当地骨干基础设施系统的投资方案，已列入广宁省财政预算支出任务。职能部门制定了两套连接北仑二桥与北仑三桥的路线方案，以开展规划审查比对，并对征地拆迁补偿成本进行初步预算。

此外，连接越南芒街与中国东兴的Km3+4大桥建设项目方案也正在进一步推进和完善中。

广宁省人民委员会副主席武文面要求各有关单位本着“明确责任人、明确具体任务、明确完成时限”的精神落实工作。省经济区管理委员会负责审批规划方案，并明确针对引道系统的招商引资方案。

地方政府须加紧审批土地使用现状审查结果，并于2026年5月内完成土地收回方案，确保公共投资项目与征地拆迁工作同步推进的，实现基础设施同步联通，坚决杜绝资源浪费。（完）

越通社
#广宁省 #芒街 #跨境大桥 越南
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