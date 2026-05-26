经济

越泰关系：开启经贸发展新篇章

越南驻泰国商务参赞黎福表示，双边经贸关系已取得强劲发展，成为全面战略伙伴关系框架中的重要支柱。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，在越南各贸易伙伴中排名第6，并且是在越南领先的外国投资者之一。

越南与泰国企业在2026年泰国商品周期间对接沟通。图自越通社
越南与泰国企业在2026年泰国商品周期间对接沟通。图自越通社

越通社河内—— 在越南-泰国关系刚刚升级为全面战略伙伴关系并面向纪念建交50周年（1976-2026）的背景下，经济-贸易合作继续成为双边关系中的突出亮点。越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问，有望为两国贸易、投资合作开辟新的发展阶段。

跨越式发展

越南驻泰国商务参赞黎福表示，双边经贸关系已取得强劲发展，成为全面战略伙伴关系框架中的重要支柱。泰国目前是越南在东盟的最大贸易伙伴，在越南各贸易伙伴中排名第6，并且是在越南领先的外国投资者之一。

2025年，双边贸易额达221亿美元，较2013年增长近1.5倍。2026年前4个月，两国进出口总额达86亿美元，同比增长23.9%。

贸易结构也发生积极转变，越南企业的许多制造产品、技术产品及服务于数字化转型的产品已初步进入泰国市场的供应链。

投资合作继续成为亮点，截至2026年4月，泰国在越南有800个投资项目，注册资金总额154亿美元，集中于可再生能源、石化、加工工业和零售业。

物流、航空、旅游和人文交流等领域也发展强劲。目前两国每周约有400个航班，每年约400万人次的旅客和商贸活动。

据黎友福表示，越南和泰国都正面向基于科技与创意创新的绿色、现代增长模式。这是两国在可再生能源、循环经济、绿色经济和数字化转型等领域扩大合作的基础。

合作空间巨大

在中断5年后，2026年泰国产品周刚刚恢复举办，为促进双边贸易做出了贡献。据许多泰国企业评价，越南是一个充满活力、增长速度快且仍有很大经营拓展潜力的市场。

据越南工贸部国外市场发展局副局长苏玉山表示，两国经济联系日益紧密，在东盟经济共同体建设方面积极协调。除了贸易和投资，两国在能源、工业、文化和旅游方面的合作也呈现积极发展态势。

今后双方将继续推动供应链中的企业对接；发展物流基础设施、沿海运输线路及连接越南-老挝-泰国的公路，以减少货物运输的时间和成本。

此外，两国将加强在电子元器件、半导体、PCB电路板、加工工业和数字化转型等高科技领域的合作。

越南驻泰国商务处表示，将继续大力推进深度贸易促进活动，支持越南企业与泰国各大零售系统直接对接；同时加强市场咨询、风险警示，并支持企业适应绿色消费趋势、电子商务及新技术标准。

黎有福认为，要在泰国市场站稳脚跟，越南企业需要注重可追溯性、环保包装、清洁生产流程，并有效利用东盟内部各项贸易协定以提高竞争力。（完）

越通社
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