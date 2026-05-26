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越南与欧盟加强科技与创新合作

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

Nguyễn Thu Hằng
越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社
越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社

越通社河内——5月26日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃（Ekaterina Zaharieva）。

会见时，胡国勇强调，双方在欧洲理事会主席于2026年1月访越之际，将双边关系提升为全面战略伙伴关系为双方开辟了诸多新的合作空间。

他高度评价欧盟与越南科学技术部即将签署关于加强科技与创新领域合作的意向书，并认为，这是兑现双方合作承诺的重要一步，同时为促进越南研究界、企业和创新生态系统与欧盟大规模合作计划的对接奠定基础。

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

政府副总理认为，越南和欧盟具有诸多互补发展的潜力。越南一向重视欧盟作为全球科技与创新领先中心之一的地位和角色。

叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃表示，欧盟与越南科学技术部签署上述意向书将为越南各研究机构、大学和企业更深入地参与欧洲地平线（Horizon Europe）计划（欧盟大规模研究与创新计划）创造便利条件。

她相信在越南的欧洲企业日益增多将有助于推进先进技术转让，支持越南发展基础设施并提高创新能力。（完）

Nguyễn Thu Hằng
越通社
#越南 #欧盟 #科技 #创新 #数字化 #科学技术 #第57号决议
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