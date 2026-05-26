科技

胡志明市：智慧城市建设亟需数字数据治理体系

题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会在胡志明市举行，众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。

国内外专家在研讨会上发表意见。图自越通社
国内外专家在研讨会上发表意见。图自越通社

越通社胡志明市——5月26日，胡志明市经济大学（UEH）下属智慧城市与管理研究院（ISCM）与国际合作伙伴联合举办了题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会。

众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。在此背景下，数据的采集、治理、共享、保护和利用方式，正逐渐成为智慧城市建设的核心因素。其中，数据、技术、治理架构以及组织机构在城市发展进程中的决策机制之间的交汇，更是重中之重。

胡志明市经济大学副校长丁公凯表示，数据已成为城市开展规划、运行及决策的关键基石。对越南而言，在数字化转型势头强劲的背景下，数据质量、系统间的互联互通与数据共享、体制协同、隐私保护以及数据信任等问题正愈发凸显。这些挑战表明，数据治理并非单一领域或某个组织能够独力解决，而是亟需政府、学术界、企业以及国际组织的持续协同配合。

胡志明市科学技术局副局长阮旗表示，随着城市化进程逐年突飞猛进，胡志明市正直面三大严峻挑战，即：城市治理与调控、先进技术应用以及人力资源开发。

面对上述挑战，越共中央政治局关于国家科学技术、创新创意和数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议已确立了清晰的战略愿景：到2030年，将胡志明市建设成为智慧城市，打造成为东南亚领先的科技与创新创意中心，并全力冲刺在2030年跻身全球智慧城市50强。

为实现这一目标，胡志明市科学技术局正积极发挥参谋助手作用，开展跨部门协同，重点聚焦以下核心导向：完善数字体制；实施“人工智能优先”（AI First）及“数字孪生”（Digital Twin）战略；全面开展数据清洗、汇聚与同步专项行动；大力发展开放数据与可持续发展等。过去一段时间以来，胡志明市对数字政府、数字基础设施、数字社会及数字经济的积极推进，均旨在践行智慧城市的核心价值，即以“便民利企”为根本落脚点。（完）

越通社
#胡志明市 #智慧城市 #数字数据 #数字化转型 胡志明市 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

一段由广治省布泽乡公安应用人工智能技术生成的宣传短片。图自越通社

📝时评：“数字思想生态系统”建设须从“被动反应”转向“早期引导”

当前数字化转型背景下，党的思想工作最大的堵点不是缺乏力量或决心，而是缺乏连接。各地方有各自的数据系统、各自的平台。不少地方、单位仍然以手工方式处理信息，缺乏互联互通。有些地方当社交媒体上爆发"热点"事件时，信息已经传播了数小时甚至数天，而职能部门仍在按照旧流程汇总报告。

科学技术引领，开辟增长新路径

科学技术引领，开辟增长新路径

随着科学技术、创新与数字化转型与项增长目标的紧密结合，越南许多地方已围绕这些领域开展了切实活动，并将其视为实现经济结构重组、提高劳动生产率以及开拓全新增长空间的关键工具。

更多

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。
Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。

越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言。图自越通社

越南在新加坡激发科技创新新动力

5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校上专题研讨会上发言。图自越通社

专家提出保护个人数据“五不”建议

在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

胡志明市国家大学下属理工大学学生进行高新技术应用实践操作。图自越通社

越南颁发战略性科技专业学者奖学金政策

越南政府日前颁布了关于基础科学、关键技术及战略技术学者奖学金政策的第179/2026/NĐ-CP号议定，旨在吸引、培养并发展高素质人力资源，以满足国家新发展阶段的新要求。

范文哈先生制造的“播种机器人”已远销全球15个国家。图自sggp.org.vn

“泥腿子发明家”与走向世界的渴望

在海防市新岐乡（原海阳省四岐县）微风吹拂的田野间，范文哈先生的“哈发明家”名字早已成为当地农家智慧与坚韧毅力的代名词。他虽无工程师文凭，学历是初中肄业（初中二年级），但这位生于1972年的农民却撼动了整个农业机械界。

越南国防部网络空间作战司令部副司令阮松兴少将在会议上发表讲话。图自越通社

在后量子与人工智能时代守护数字未来

题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的越南信息安全会议（Vietnam Security Summit 2026）5月22日在河内举行，旨在为管理机构、组织、企业和技术专家搭建一个论坛，共同探讨措施，在人工智能和后量子时代保护数据、确保数字基础设施安全以及增强网络安全威胁抵御能力。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。

附图。图自越通社

对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

一个智慧城市的效果图。图自越通社

智慧城市建设：驱动经济增长的新引擎

当前，智慧城市建设被视为提高劳动生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型以及实现经济双位数增长目标的重要驱动力之一。该模式不仅局限于技术的应用，更被寄予厚望能催生全新的治理模式、优化资源配置，并形成基于数据与创新创业的“增长极”。

胡志明市创新创业中心。图自政府门户网站

胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列

据全球初创研究机构（ StartupBlink ）发布的《2026年全球新创生态系指数》报告，胡志明市的排名比 2025 年上升了 12 位，位居第 98 位，首次跻身全球创业生态系统前 100 名。这是胡志明市在 StartupBlink 排行榜上的最高排名，帮助该市提前4年实现进入全球新创百强行列的目标。

岘港正逐步为新技术模式建设受控的试验空间。图自越通社

突破瓶颈 打造大型科技企业

近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。嗯 近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。